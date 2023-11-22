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OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

編譯洪啟原／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼出席舊金山APEC峰會。美聯社
OpenAI執行長奧特曼出席舊金山APEC峰會。美聯社

OpenAI高層宮鬥的戲碼高潮迭起，先是執行長奧特曼（Sam Altman）猝不及防遭董事會開除，OpenAI大金主微軟執行長納德拉，接著宣布奧特曼將加入微軟，之後OpenAI許多員工連署要求董事會回聘奧特曼，否則大舉出走。最新進展是，OpenAI 22日在社群平台X昭告天下，奧特曼將回鍋擔任執行長。

這齣鬧劇為社會大眾上了一堂企業治理課，而如此備受愛戴的執行長，也是難得典範。

事實證明，OpenAI董事會開除奧特曼是大失民心的決定，幾乎所有員工都揚言辭職。領導力專家接受Business Insider訪問時說，職員齊心力挺公司高層，相當了不起，也很罕見。

當然，也有其他公司執行長受到員工景仰與愛戴。例如，微軟執行長納德拉頗受歡迎，摩根大通CEO戴蒙也吸引無數關注，執掌波克夏公司的「股神」巴菲特更是不在話下。但很少有人像奧特曼這樣，能驅使幾乎所有員工隨他出走。

耶魯大學領導學院創辦人兼資深副院長的桑諾菲爾德說：「我不知道還有誰，擁有此種程度的員工忠誠、愛戴及尊重。他證明擁戴與敬重可以並存，這是非凡成就。」

桑諾菲爾德指出，蘋果已故的共同創辦人喬布斯（Steve Jobs），1980年代中期被逼下台到最終重返公司前，蘋果內部很少因此起爭執。他說，喬布斯有很多忠實支持者，但他被替換時，沒發生大規模倒戈。

奧特曼 OpenAI 微軟

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