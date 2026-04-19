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台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

我的醫生

黃中宇（紐約，慈濟人文學校）
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你會害怕看醫生嗎？我不怕，因為我的醫生很親切。我的小兒科醫生長得胖胖的，總是穿著乾淨的白袍，脖子上掛著聽診器，臉上帶著慈祥的笑容。媽媽說，我出生後見到的第一個人，除了家人以外，就是高醫生了。

每次去診所，診所小姐都會跟我打招呼，接著我就會聽到高醫生用熟悉的聲音叫我的名字。高醫生看病很快，但也非常細心。他會用小手電筒看我的喉嚨，也會用聽診器聽我的心跳。當我緊張的時候，他會鼓勵我，誇獎我很勇敢，看完病還會送我一張可愛的貼紙。

我很感謝高醫生對我的照顧。從他身上，我不僅學到了健康知識，也看到他照顧小朋友的愛心。我希望長大以後，也能像高醫生一樣，幫助需要的人。

劉宗霖（紐約，慈濟人文學校）

我有一位溫柔、有耐心的醫生，我都叫她醫生阿姨。每年她都會幫我打預防針和檢查身體，生病時會開藥給我吃讓我恢復健康。

醫生阿姨瘦瘦的，長得很高，戴著眼鏡。每當我去診所時，她都是笑咪咪地叫著我的名字，當我要打針時，都很溫柔地和我說別害怕。雖然不常見到醫生阿姨，但她都會記得我喜歡的東西。

我記得有一次的檢查需要打三隻針以及抽血，讓我非常害怕。但醫生阿姨很有耐心地和我聊天，聊我最愛的卡通人物，漸漸地我就不怕了，也勇敢完成抽血。

我很感謝醫生阿姨從我出生到現在對我的照顧，希望等我長大後，也能成為像她一樣有耐心和愛心的人。

慈濟

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