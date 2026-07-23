我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高市「台灣有事」發言後首接觸 日本外相：與中國外長王毅談雙邊關係

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

高齡媽意外懷三胞胎「喘到無法入睡」 靠這招撐到34周順產

記者黃羿馨／新竹即時報導
苗栗一對夫妻接受試管嬰兒療程，植入2顆胚胎後，其中1顆竟自然「一分為二」，意外懷...
苗栗一對夫妻接受試管嬰兒療程，植入2顆胚胎後，其中1顆竟自然「一分為二」，意外懷上三胞胎。（東元綜合醫院提供）

台灣苗栗一對夫妻接受試管嬰兒療程，植入2顆胚胎後，其中1顆竟自然「一分為二」，意外懷上三胞胎，因產婦高齡，又屬多胞胎高危妊娠，孕期一度因心臟負荷過重呼吸困難，所幸經東元綜合醫院跨科團隊照護，嚴格控制體重，最終順利產下3名寶寶，母子均安。

艾微芙國際生殖中心不孕症主任劉勇良表示，這對夫妻北上至竹北艾微芙國際生殖中心求子，一次試管療程即成功懷孕，考量產婦已屆醫學高齡，接受胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A）後，植入2顆正常胚胎，未料初期超音波發現，其中1顆胚胎包囊內竟出現2個分裂個體，形成三胞胎。

夫妻決定讓胎兒自然發展，懷孕12周後經絨毛膜採樣、高層次超音波等檢查，確認染色體及發育穩定。不過三胞胎也讓孕程充滿挑戰，產婦孕期出現嚴重水腫，27周時更因心臟負荷過重，出現呼吸困難、無法入睡等症狀。

東元綜合醫院婦產部長田明訓表示，高齡、多胞胎均會增加高危險妊娠風險，包括子癇前症、妊娠高血壓心臟病、胎位不正、產後大出血及血栓等，因此嚴格要求產婦控制體重，每周增加不超過0.5公斤，降低早產及母體風險。

三胞胎最終在34周又3天出生，姊姊2360公克、妹妹1980公克、弟弟2445公克，其中姊姊、妹妹正是由同一顆胚胎分裂而來。妹妹出生時體重較輕，經新生兒加護病房照護後也順利追上成長曲線，3名寶寶均健康返家。

孩子父親是消防員，他笑說，今年才剛換轎車，沒想到一次迎來3個寶寶，「馬上要升級休旅車了！」東元醫院表示，多胞胎妊娠風險較高，建議孕婦選擇具中重症緊急醫療及新生兒加護能力的醫院生產，以因應突發狀況。

東元綜合醫院副院長黃禹仁表示，東元婦幼醫療網絡串聯艾微芙精準助孕、婦產部產檢生產及兒科新生兒照護，形成「婦幼黃金三角」，提供從求子、孕產到新生兒的一條龍醫療服務。未來鄰近新竹高鐵站的「星悅產後護理之家」也將開幕，進一步將婦兒醫療延伸至產後照護。

精華 FAQ

  • 夫妻到竹北接受試管嬰兒療程，原本植入2顆經PGT-A篩檢正常的胚胎，沒想到其中1顆在早期自然分裂成2個個體，最後形成三胞胎。

  • 因產婦屬醫學高齡，又是多胞胎妊娠，風險包含妊娠高血壓、子癇前症、心臟病與產後大出血等。她孕期曾嚴重水腫，27周時更因心肺負荷過重而呼吸困難、無法入睡。

  • 東元綜合醫院以跨科團隊照護，嚴格控制她每周體重增加不超過0.5公斤，並持續產檢與新生兒照護，最終在34周又3天順產3名寶寶，母子均安，妹妹也在NICU照護後健康返家。

心臟病 高血壓

上一則

車禍膝傷難癒 軟骨植入術修復

下一則

高燒不退、全身紅 小心川崎氏症 連2童確診險冠狀動脈病變

延伸閱讀

華人媽媽反向回中國生娃 除了省錢更為了身分

華人媽媽反向回中國生娃 除了省錢更為了身分
孕產婦體溫高難散熱 別只吃冰品 4原則安心度夏天

孕產婦體溫高難散熱 別只吃冰品 4原則安心度夏天
猛喝水不是因為天氣熱 兒童第1型糖尿病與吃糖無關

猛喝水不是因為天氣熱 兒童第1型糖尿病與吃糖無關

40歲上班族咳嗽胸悶多年 肺、胸檢查都正常 1毛病作祟

40歲上班族咳嗽胸悶多年 肺、胸檢查都正常 1毛病作祟

熱門新聞

世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）

🎙️加拿大山火濃煙再襲紐約「長時間暴露如同長期吸菸」

2026-07-16 18:05
腎臟科醫師提醒，全麥吐司搭配無糖豆漿、雞蛋或其他優質蛋白質，再加上一份新鮮蔬果，讓營養更均衡。（聯合報系資料照）

天天吃全麥吐司恐傷腎？醫揭3大NG吃法 早餐搭配這樣吃更護腎

2026-07-19 05:09
醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人應控制使用時間；示意圖。（路透）

習慣邊上廁所邊滑手機？醫警告：逾5分鐘 罹痔瘡風險增加

2026-07-17 02:15
日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。圖為昆布，示意圖。（Pakutaso）

防失智不必買保健食品 日權威醫師點名4平價食材「修復受損大腦」

2026-07-14 04:52
家人昏倒不適示意圖。 （AI生成）

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

2026-07-21 18:45
有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。示意圖。（聯合報系資料照）

PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

2026-07-18 04:41

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招