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王鼎鈞創作不輟發表新作 各界祝賀

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發，圖為王鼎鈞(右二)及其親友。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發，圖為王鼎鈞(右二)及其親友。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約僑界、學界、藝文界各界代表，30日在皇后區法拉盛共同設宴，慶祝作家王鼎鈞發表繁體版著作「江河旋律」及「四手聯彈」，王鼎鈞自稱這本著作是條長河，他也勉勵：江山代有才人出，不廢江河萬古流。

「江河旋律」先是在中國大陸出版簡體版，今年再由台灣的文訊雜誌及爾雅出版社出版繁體版，由文訊社長兼總編輯封德屏主編，封德屏30日也來到紐約參加新書發表會。

紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出...
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發，圖為王鼎鈞。(記者鄭怡嫣╱攝影)
王鼎鈞(右)與封德屏(中)。左為王鼎鈞妻子王棣華。(記者鄭怡嫣╱攝影)
王鼎鈞(右)與封德屏(中)。左為王鼎鈞妻子王棣華。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「江河旋律」為王鼎鈞親自為讀者「臨江打撈」，分為美文選、變體選、雜文選三輯；「四手聯彈」則由王鼎鈞與程奇逢「輪流發球」，針對同一主題各抒己見，「輪唱共舞」；此二本書的繁體版本，也在今年2月的的台北國際書展上大放異彩。

➤➤➤文訊社長封德屏：編「江河旋律」是主動爭取來的

高齡百歲的王鼎鈞全程參與發表會，精神奕奕。他說，書名為「江河旋律」，文學也好比一條河，上游是教育，下游是出版，作家「跑碼頭賣藝」，結十方因緣。這一文學宴會嘉賓滿堂，由教育家發起，出版家集大成，好像為整條河畫了個地圖，「這一道風景很好看」，他也祝福「江山代有才人出，不廢江河萬古流」。

對於協力出版此二書、文訊雜誌一行的到來，王鼎鈞也稱讚表示，封德屏社長是一位「事業家」，聽說她來紐約訪問的消息立刻轟動，好比「天要下雨，雨沒到之前，雲先到，雲沒到之前，風先到，這樣的人叫做風雲人物。」他也認為文訊有溫度、有效率，有並不多見兩全其美的風格，也希望如此風格，亦能在紐約社團撒下種子。

新書發表會由華僑協會總會紐約分會主辧，世界日報、紐約華文作家協會、九九讀書會、世台聯合基金會、美東華人學術聯誼會協辦，共有藝文界人士150多人與會。

紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出...
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出...
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出...
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發，圖為世界日報總經理張漢昇致詞。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華協紐約分會會長、紐約聖若望大學亞洲研究所教授李又寧代表籌備小組及贊助方，致敬王鼎鈞伉儷與文訊雜誌一行，她引述瑞典漢學家馬悅然觀點，指出世界上沒有一種語言的生命力能夠與漢語相比，「漢語具有5000年以上歷史，全球使用人數超過14億，漢語的生命力也將繼續增長，滿地開花，萬紫千紅總是春。」

世界日報總經理張漢昇表示，相信用繁體字來呈現的這兩本書，更是波瀾壯闊的山河景色，鼎公寫作60餘年，與紐約結緣近50年，不遺餘力培養紐約與整個北美的華人作家，世界日報占地利之便，在他剛到紐約時便結下緣分，許多作品亦在此披露。

新書發表會當天，高齡百歲的王鼎鈞全程參與、精神奕奕。(記者唐典偉╱攝影)
新書發表會當天，高齡百歲的王鼎鈞全程參與、精神奕奕。(記者唐典偉╱攝影)
30日封德屏(右)新赴紐約參加王鼎鈞(左)的新書發表會。(記者何振忠╱攝影)
30日封德屏(右)新赴紐約參加王鼎鈞(左)的新書發表會。(記者何振忠╱攝影)
新書發表會當天，高齡百歲的王鼎鈞全程參與、精神奕奕。(記者唐典偉╱攝影)
新書發表會當天，高齡百歲的王鼎鈞全程參與、精神奕奕。(記者唐典偉╱攝影)

紐約中華公所前主席于金山表示，鼎公曾說，他拿著基督的護照，取得了佛陀的簽證，能漫遊在佛的意境之中，讀者人手一本「江河旋律」，也便是拿到鼎公的簽證，與他同行，在文學中感受奇妙起伏的旋律，正如聖經創世紀中的「仰觀蒼天，數點星辰」。

發表會由原資深媒體人陳鐵輝開場主持，紐約台北文化中心主任張惠君、紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、僑務委員禇月梅、僑務諮詢委員陳秋貴、美東學術聯誼會董事長張東隆、紐約作協會長張鴻運、慈濟紐約執行長蘇煜升、「四手聯彈」共同作者程奇逢等人與會。

紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞新作「江河旋律」及「四手聯彈」出繁體...
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞新作「江河旋律」及「四手聯彈」出繁體中文版。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出...
紐約僑界、學界、藝文界等共同設宴，慶祝王鼎鈞百歲著作「江河旋律」及「四手聯彈」出版，「江河旋律」紐約首發。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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