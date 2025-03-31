文訊社長封德屏：編「江河旋律」是主動爭取來的

擁有台灣作家最完整資料庫的「文訊」雜誌，其社長兼總編輯封德屏、雜誌文藝資料中心主任吳穎萍、台北教育大學楊宗翰30日到訪紐約，紐約僑界及文學界人士設宴歡迎，封德屏講述推動出版旅美作家王鼎鈞 著作「江河旋律」及「四手聯彈」歷程，她透露，主編這兩本書是她努力「主動爭取來的」。

封德屏分享，傳統的出版社較為「沈默」，較少行銷，但文訊樂做長期服務文學的平台。在今年的台北國際書展，「文訊」則秉持「人多力量大」的理念，從最初三家出版社，擴展至聯合共七家出版社，在寸土寸金的展位，設風格簡樸通透的「文學專門店」，並在六天舉辦33場活動，邀請張大春、張曉風、 朱宥勳、楊照等作家主講他們心中的王鼎鈞，銷售額增長1.7倍。

➤➤➤王鼎鈞創作不輟發表新作 各界祝賀

「文訊」雜誌是台灣重要的文學刊物，封德屏除了擔任社長兼總編輯，還兼任紀州庵文學森林館長、以及財團法人台灣文學發展基金會董事長。今年2月的台北國際書展中，文訊與七家出版社聯合設立展位，獲大會頒發「最佳展位設計獎」銀獎，其中由「文訊」協力出版的王鼎鈞自選集「江河旋律」，在書展掀起熱烈討論。

封德屏表示，在紙本文學式微的當下，文訊以專題策畫、聯合參展、經營「紀州庵文學森林」等多元方式吸引更多讀者，續建純文學的社群。

她說，書展給人文學似乎離大家都不遠的幻覺，即使讀者只是來此地湊熱鬧，但總歸是開始翻開書在閱讀，為此，雜誌也推出王鼎鈞的特刊與專題，也收入年已百歲卻至今仍然創作的王鼎鈞的一篇新作，「我們希望除非你躲藏，否則都要讓你看到『江河旋律』。」

楊宗翰則介紹，文訊未來也擬策畫北美華文文學專題，並將北美及紐約的文壇訊息帶回台灣。此外雜誌也與聯合報合作推出「文訊雜誌知識庫」，知識線上查閱40年400多期內容，追蹤台灣以外、各地華語文學的變化與發展。