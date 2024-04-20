ACC反霸凌講座 給華人家庭資源和力量

布碌崙亞裔社區中心近期聯合市警總局移民外展部門，在8大道中心舉辦反霸凌公益講座。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)亞裔社區中心(ACC)近期聯合市警總局移民外展部門，在8大道中心舉辦反霸凌公益講座，邀請多名警員向在場的華裔 學生介紹各種校園霸凌形式。

當日的講座以線上和線下的方式同時進行，總共吸引超過80名學生和家長的參與；社區事務部的警探拉莫斯(Carlos Ramos)、華裔女警高志剛(Gina Gao)為大家介紹了包括肢體、社交、網路、情感、以及語言方面在內的霸凌形式。

他們提到，現在科技的發達導致霸凌更多體現在網路層面上，很多時候青少年未經深思熟慮便將傷人的話發布在網路上，形成對他人的傷害，呼籲大家作出回應前要考慮用詞是否得當，若言語過於尖銳、不會當面說出口的話，那最好也不該出現在網路上。

針對網路霸凌，除非青少年主動舉報，否則大人通常不會知曉；呼籲青少年可以截圖作為證據，或描述所看到的內容，讓學校進行調查；對於解決不了的霸凌，就要讓社區和警方干預。

ACC負責人林里舉表示，去年戴克高地201初中13歲華生遭同學霸凌的事件，引發社區的強烈關注和譴責，但最令人氣憤的是，這已不是首次在華社發生的霸凌事件；近年來的校園歧視問題愈來愈嚴重，導致華裔孩童無法在安全的環境學習，ACC希望通過該講座，給華人 家庭提供力量和資源。

「當面對霸凌時，我們絕對不是孤單的」，林里舉表示，華人家長和學生都應該捍衛他們的權利，若學生在學校面對不公的情況，要勇敢和長輩溝通、勇敢說出來；他說未來將持續舉辦類似講座，協助警方和社區建立關係，散播重要的資訊。

若孩子在學校遭到霸凌，家長可前往ACC求助，地址是布碌崙61街746號，時間是每周一至五，早上10時至下午5時，或撥電至(929)305-4355。