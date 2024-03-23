華埠信息亭換新裝 華裔女藝術家壁畫「夢想之龍」 揭幕

曼哈頓華埠商業改進區為華埠信息亭「換新裝」，在其背面裝點由華裔青年藝術家蘇茵所創作的「夢想之龍」橫幅。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)22日為華埠信息亭(Chinatown Information Kiosk)「換新裝」，在其背面裝點由華裔 青年藝術家蘇茵(Helen So)所創作的「夢想之龍」(Dragon To Your Dreams)橫幅，寄語全市民眾「龍年快樂、心想事成」，並呼籲更多華裔創作者踴躍投稿，一同美化華埠外觀形象。

「夢想之龍」橫幅內容為一條金龍和一名年輕華裔女性，象徵女性駕龍騰飛、勇攀夢想高峰。蘇茵表示，作品靈感來源於中華傳統木須龍(Wood Dragon)形象，並將「Dragon」分解為「Drag_On」，寓意為踴躍追求理想的人們加油助威。「我喜歡將藝術融入自然，並將人性結合，激勵人們自愛和成長。」

2021年從香港搬來紐約居住的蘇茵，希望結合東西方藝術精髓創造個人作品。她喜歡將不同的繪畫形式進行結合，包括水彩、拼貼、素描等，以此記錄生活中容易被人忽視的溫暖小事和溫馨瞬間。

華埠商業改進區行政總監陳作舟(中)將一些華裔藝術家作品收集，在復活節抽獎活動時頒發給得獎的社區民眾。(記者張心／攝影)

「我想看到我作品的人們，可以得到提醒，是時候關注和關心身邊人，並留意自己內心的神奇力量。」她說，粵語和英語的雙語背景也助力她進行跨文化藝術裝作，因而時常受邀和紐約不同社區合作推出藝術作品，此次非常榮幸參與華埠的地標裝飾創作。