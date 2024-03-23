我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

華埠信息亭換新裝 華裔女藝術家壁畫「夢想之龍」 揭幕

記者張心／紐約報導
曼哈頓華埠商業改進區為華埠信息亭「換新裝」，在其背面裝點由華裔青年藝術家蘇茵所創作的「夢想之龍」橫幅。(記者張心／攝影)
曼哈頓華埠商業改進區為華埠信息亭「換新裝」，在其背面裝點由華裔青年藝術家蘇茵所創作的「夢想之龍」橫幅。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)22日為華埠信息亭(Chinatown Information Kiosk)「換新裝」，在其背面裝點由華裔青年藝術家蘇茵(Helen So)所創作的「夢想之龍」(Dragon To Your Dreams)橫幅，寄語全市民眾「龍年快樂、心想事成」，並呼籲更多華裔創作者踴躍投稿，一同美化華埠外觀形象。

「夢想之龍」橫幅內容為一條金龍和一名年輕華裔女性，象徵女性駕龍騰飛、勇攀夢想高峰。蘇茵表示，作品靈感來源於中華傳統木須龍(Wood Dragon)形象，並將「Dragon」分解為「Drag_On」，寓意為踴躍追求理想的人們加油助威。「我喜歡將藝術融入自然，並將人性結合，激勵人們自愛和成長。」

2021年從香港搬來紐約居住的蘇茵，希望結合東西方藝術精髓創造個人作品。她喜歡將不同的繪畫形式進行結合，包括水彩、拼貼、素描等，以此記錄生活中容易被人忽視的溫暖小事和溫馨瞬間。

華埠商業改進區行政總監陳作舟(中)將一些華裔藝術家作品收集，在復活節抽獎活動時頒...
華埠商業改進區行政總監陳作舟(中)將一些華裔藝術家作品收集，在復活節抽獎活動時頒發給得獎的社區民眾。(記者張心／攝影)

「我想看到我作品的人們，可以得到提醒，是時候關注和關心身邊人，並留意自己內心的神奇力量。」她說，粵語和英語的雙語背景也助力她進行跨文化藝術裝作，因而時常受邀和紐約不同社區合作推出藝術作品，此次非常榮幸參與華埠的地標裝飾創作。

華埠商業改進區行政總監陳作舟說，3月有婦女節，也是屬於女性的特別月份。華埠商業改進區和華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)在本月揭幕蘇茵的作品，也同時將一些華裔藝術家作品收集，在復活節抽獎活動時頒發給得獎的社區民眾。「華埠還有很多建築、街道等需要翻新和美化，我們非常希望更多像蘇茵一樣的優秀藝術家與我們合作，一起為華埠的明天貢獻一份力量。」

蘇茵作品靈感來源於中華傳統木須龍形象，希望為踴躍追求理想的人們加油助威。(記者張...
蘇茵作品靈感來源於中華傳統木須龍形象，希望為踴躍追求理想的人們加油助威。(記者張心／攝影)

華埠 華裔 曼哈頓

上一則

華商會圓桌會議 聚焦遊民、盜竊

下一則

曼哈頓唯一華裔正、副局長 坐鎮上西城20分局

延伸閱讀

洛杉磯空中纜車過華埠 支持反對見仁見智

洛杉磯空中纜車過華埠 支持反對見仁見智
洛杉磯華埠居民擔憂 空中纜車萬一掉下來...

洛杉磯華埠居民擔憂 空中纜車萬一掉下來...
抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估

抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估
施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
僅在過去兩周內，59歲的苗玉昌就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50公里的田徑選拔賽。(受訪者提供)

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

2024-03-17 18:33
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

2024-03-17 16:12
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注