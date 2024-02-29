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堵車費首場公聽 支持者到場、反對者致信

記者劉梓祁／紐約報導
有大量支持者在MTA總部外聲援堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
有大量支持者在MTA總部外聲援堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

將對曼哈頓交通狀況造成重大變革的堵車費計畫，在已經獲得聯邦政府及大都會運輸署(MTA)批准後，最快從春季起向駛入60街以南中央商務區(CBD)車輛徵收費用；2月29日，其首場線下公眾聽證會在曼哈頓下城舉辦，現場聚集了不少堵車費支持者，反對者則透過致信，向MTA表達不滿。

根據MTA最新方案，私家車於同一天內進入收費區域，將須支付最高15元通行費，而商用卡車的收費則為36元。儘管如此，新費率仍遭到大量華埠居民反對，指其將對商業、通勤及民生造成負面影響。為此，在為期76日至3月11日結束的公眾評論期內，有多位社區代表致信表達不滿。

「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」召集人陳建閃在信中表示，堵車費被「美化為潔淨空氣和減少壅堵」的方案，但實際為「彌補MTA管理不善及赤字漏洞」的稅款。作為執業醫師，陳建閃稱為堵車費將令華埠經濟在九一一和新冠疫情後再受打擊，且會導致居民流失和外區華人前往受阻。他呼籲，MTA改善管理模式並撤回堵車費計畫。

對MTA提出訴訟的「紐約人反堵車費」組織主席李翠珊則指，堵車費會令不開車和沒有車居民「付出代價」，因前者會導致樓宇租金上漲，從而傷害長者和中低收入人群。她還表示，居民和商家或還需支付更高工資和補償以吸引和保留陪護、保姆、技工等必要工作人員，且警察、消防員、醫療工作者、教師和其他業者也將受影響。

在首場公聽會開始前，有大量支持者在外聲援該計畫，他們強調，堵車會不僅會減少車輛壅堵，還能改善城市空氣質量、減少交通事故及提高居民生活品質。他們認為，這項堵車費對於城市的發展和永續性至關重要。市主計長蘭德(Brad Lander)原計畫到場發言，但並未出席。

市議員萊斯勒(Lincoln Restler)亦發言說，堵車費勢在必行，因傳統交通管理措施已無法滿足當前需求，因此需要其以減輕交通壅堵、收集必要資金，對提升公共交通服務質量和擴展覆蓋範圍十分重要。

獨立司機協會(IDG)則發聲明指，堵車費將對網約車額外徵費，在原有基礎上令總額達到5.25元，而計程車等其它車型卻沒有此費用，因此會對90％為移民和有色人種的駕駛員「造成經濟災難」。

包括華埠等在內的堵車費反對者向MTA提出訴訟，原告已經達到近50人。圖為「紐約人...
包括華埠等在內的堵車費反對者向MTA提出訴訟，原告已經達到近50人。圖為「紐約人反堵車費」組織主席李翠珊。(本報檔案照)
市議員萊斯勒到場發言支持堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
市議員萊斯勒到場發言支持堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

堵車費 MTA 華埠

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