紐約冬季餐館周 套餐上桌 逾600家平價吃

「Le Pavillon」餐館周菜色以海鮮與當季食材為主，午餐60元套餐即可品嘗龍蝦義大利麵等招牌料理。(圖片取自NYC Tourism + Conventions官網)

一年一度深受饕客期待的「紐約市冬季餐館周」現已登場。即日起至2月12日(周四)，全市五大行政區共有超過600家餐廳推出低於平日價格的固定套餐，讓民眾有機會以親民預算，嘗試新潮菜式與高檔餐廳。

餐館周向來被視為紐約最重要的「美食節日」之一；不少紐約客會特地空出用餐行程，提前訂位，鎖定高級餐廳、話題新店或經典老字號。活動期間，多數餐廳提供早午餐、午餐與晚餐的固定價格(prix fixe)套餐，價格明顯低於平日單價。此次價格分級為30元、45元與60元，依餐廳與用餐時間不同，提供兩道或三道菜的選擇。

餐館周向來被視為紐約最重要的「美食節日」之一，不少紐約客會特地空出用餐行程，提前訂位。(記者曹馨元╱攝影)

冬季餐館周讓民眾有機會以親民預算，嘗試新潮菜式與高檔餐廳。(記者曹馨元╱攝影)

高端餐飲「近在咫尺」

「The Bar Room at The Modern」餐館周期間帶來45元及60元套餐，讓民眾能以優惠價格享用米其林星級料理。(圖片取自NYC Tourism + Conventions官網)

不少參與餐館將帶來難得的高級餐飲體驗。其中，位於現代藝術博物館(MoMA)旁的「The Bar Room at The Modern」平日一份魚子醬熱狗就要39元，餐館周期間卻帶來45元及60元套餐，讓民眾能以優惠價格享用米其林星級料理；在套餐基礎上加價20元的菠菜寬麵佐黑松露尤其受到推薦。

位於曼哈頓 中城的米其林一星餐廳「Le Pavillon」由法國名廚Daniel Boulud開辦，餐廳內環境優美、種植大量黑橄欖樹，在中城高樓中打造了別出心裁的法式綠洲。餐館周菜色以海鮮與當季食材為主，午餐60元套餐即可品嘗龍蝦義大利 麵等招牌料理。

名廚招牌 值得一試

位於賓州車站附近的「SEA by Jungsik」，為全美首家獲得米其林三星的韓國餐廳Jungsik之姊妹店。相較於總店的精緻路線，SEA以更為輕鬆的方式主打東南亞風味，菜色包括冬蔭功麵、酥脆五花肉與南薑醬，餐館周晚餐與周日晚餐均為60元。

而開設在曼哈頓下城地標大樓70 Pine Street內的米其林一星餐廳「Crown Shy」，則由曾掌勺「Eleven Madison Park」、「NoMad」及「Saga」的大廚James Kent創辦。「Crown Shy」在餐館周中帶來45元午餐套餐及60元晚餐套餐，包括搭配岩蝦與西班牙臘腸的義大利麵、及招牌太妃糖布丁。

經典老店 星光不減

紐約歷史最悠久的牛排館「Delmonico’s」鄰近華爾街，被譽為美式餐飲的重要象徵。(圖片取自NYC Tourism + Conventions官網)

紐約歷史最悠久的牛排 館「Delmonico’s」鄰近華爾街，被譽為美式餐飲的重要象徵，熱烤阿拉斯加 (Baked Alaska)與班尼迪克蛋皆源自於此。餐館周期間，只需加價33元即可升級享用招牌Delmonico肋眼牛排。

常在全美最佳餐廳排行榜上有名的「Gramercy Tavern」已走過30年。這家米其林一星平日五道式晚餐要價175元，餐館周期間則以60元提供午餐與周日早午餐，甜點如香料紅酒倒扣梨子蛋糕，將是一頓美餐的完美句點。

中餐魅力 同樣亮眼

川菜餐廳「Hupo琥珀」致力於以當代手法呈現四川菜，同時保留其傳統精髓與經典價值。(圖片取自NYC Tourism + Conventions官網)

位於皇后區長島市的川菜餐廳「Hupo琥珀」致力於以當代手法呈現四川菜，同時保留其傳統精髓與經典價值。該餐廳曾獲米其林必比登推介，更在餐館周推出60元四道菜的優惠。

而融合紐約與香港粵菜文化的「Cha Cha Tang」，由華埠老店「南華茶室」創辦人Wilson Tang打造，菜單上不僅可以看到茶餐廳經典如燒賣、蘿蔔糕，更有創意十足的培根蛋珍珠麵。

全部653家餐館名單及套餐細節可於官網查看nyctourism.com/restaurant-week/，並可在此預約；需要注意的是，周六不列入餐館周優惠，周日是否參與則由餐廳自行決定。