石溪華裔夫婦否認非法分租 被指火災後叫學生「快離開」
石溪一棟疑似非法分租住宅火災後，華裔屋主夫婦被控多項違規且不認罪，鎮府指其收租逾1萬2000元並要求學生離開現場。
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石溪一棟疑似非法分租住宅火災後，華裔屋主夫婦被控多項違規且不認罪，鎮府指其收租逾1萬2000元並要求學生離開現場。
長島石溪(Stony Brook)一棟住宅火災揭發涉嫌非法分租案後，華裔屋主劉興濤(Xingtao Liu，音譯，下同)與妻子林娟(Juan Lin)23日出庭時，對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪，兩人獲准無保釋放。鎮府律師在庭上披露，夫婦每月收取租金逾1萬2000元，並指兩人在火災發生後，曾要求屋內大學生離開現場。
案件23日在蘇福克郡第六區法院庭訊。鎮府指控兩人把原有四間臥室的住宅改成十個居住空間，違法經營分租屋，並涉及未申請建築及出租許可、未裝設煙霧偵測器，以及在室內房門加裝違規鑰匙鎖等問題。兩人離開法院時未回應記者提問，其代表律師崔馬科(Vincent Trimarco)也拒絕置評。
控方代表、鎮府高級助理律師勞斯(John H. Rouse)在庭上表示，消防員及時到場，才阻止火勢進一步蔓延，但火焰已竄入二樓浴室牆體，屋內租客能夠全部安全逃生，十分幸運。「這已不只是違反建築法規，」勞斯向法官表示，「這是一個生死問題」。
火災於7月2日凌晨4時15分發生，屋內當時至少住有12名石溪大學學生，無人受傷。房屋受損嚴重，事後已被鎮府判定不宜居住；消防局表示，起火原因仍未確定。
鎮府此前在屋內發現18張床墊，閣樓及地下室也疑似有人居住；幾乎每個房間都放有小冰箱、微波爐或電磁爐等設備，各房間可能被當作獨立居住單位使用。
勞斯在庭上說，火災發生後，劉興濤與林娟曾要求租客在消防和執法人員抵達前離開。「他們叫這些全部都是大學生的租客消失，」勞斯說，「他們叫學生離開現場」。
兩人的代表律師未就這項指控作出回應。鎮府還表示，租客每人每月支付約750元至950元，兩名屋主每月租金收入合計超過1萬2000元。以至少12名租客計算，相關收入顯示涉案房屋並非偶發性讓親友借住，而是具有一定規模的分租經營。
兩人若罪名成立，均可能面臨巨額罰款及最長90天監禁，但各自可能承擔的罰款不同。勞斯表示，劉興濤最高可能被罰18萬元；林娟則最高可能被罰25萬6000元，兩人合計最高43萬6000元。
林娟面臨的潛在罰款較高，是因為她去年7月已就同一房屋未取得出租許可認罪。她當時同意申請所需許可，但鎮府稱她此後並未完成，因此本案部分指控被視為再次違規。
石溪大學此前表示，涉案住宅並非校方物業。校方目前為逾1萬500名學生提供校內住宿，也向選擇校外租屋者提供尋找安全、合法住所的指引和資源。
劉興濤與林娟各自面臨30項鎮法規違規指控，包括把4房住宅改成10個居住空間、未申請建築及出租許可、未裝煙霧偵測器，以及加裝違規鑰匙鎖等。 火災於7月2日凌晨4時15分發生時，屋內至少有12名石溪大學學生居住。雖然房屋受損嚴重且已被判定不宜居住，但所有租客都安全逃生，沒有人受傷。 若罪名成立，兩人都可能面臨最長90天監禁與巨額罰款。鎮府稱劉興濤最高可罰18萬元，林娟最高可罰25萬6000元，合計最高達43萬6000元。
精華 FAQ
劉興濤與林娟各自面臨30項鎮法規違規指控，包括把4房住宅改成10個居住空間、未申請建築及出租許可、未裝煙霧偵測器，以及加裝違規鑰匙鎖等。
火災於7月2日凌晨4時15分發生時，屋內至少有12名石溪大學學生居住。雖然房屋受損嚴重且已被判定不宜居住，但所有租客都安全逃生，沒有人受傷。
若罪名成立，兩人都可能面臨最長90天監禁與巨額罰款。鎮府稱劉興濤最高可罰18萬元，林娟最高可罰25萬6000元，合計最高達43萬6000元。
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