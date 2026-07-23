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火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

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火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控3...
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

紐約州石溪(Stony Brook)一對華裔夫婦林娟(Juan Lin，音譯，下同)與劉興濤(Liu Xingtao)，涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，日前因一場火災意外曝光，兩人各被控30項罪名，若全數罪名成立，最高恐面臨43萬6000美元罰款，以及90天有期徒刑。

▲ 影片來源：Instagram＠jgordontv12（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

布魯克海文(Brookhaven)鎮政府官員表示，屋內當時住有12人，其中大多為石溪大學學生。調查人員在屋內清點出18張床墊，顯示實際居住人數可能更多。地下室、一樓、二樓及閣樓皆被隔間改建為臥室，許多房間還編有號碼並加裝門鎖。

這起違法出租情形，是在7月2日該住宅發生火災後才曝光。消防局於當天凌晨4時15分接獲報案，初步判定起火原因是有人在二樓浴室吸菸，不慎引發火勢，火勢隨後迅速蔓延。

鎮政府官員指出，房屋經過違法隔間改建，也增加了消防人員救災時的風險。

除了未持有效租賃許可證出租外，稽查人員還發現屋內缺少煙霧偵測器、電箱外露，以及大量違法施工，並缺乏符合規定的緊急逃生通道。屋內有多組電磁爐、微波爐、小冰箱及電子鍋，研判被分隔成多個獨立居住單位。

官員表示，兩名被告中有一人先前曾因在同一處房產，未持有效租賃許可證經營出租而遭判有罪，因此本案多項罪名被列為「二次違規」，將面臨更重的處罰。

石溪大學則回應，涉案住宅與校方無關。目前該校有超過1萬500名學生在校內住宿，對於選擇校外租屋的學生，校方也提供相關指引與資源，協助尋找安全、合法的住所，並將持續支援可能受到影響的學生。

精華 FAQ

  • 案件因7月2日住宅發生火災而曝光，消防局凌晨4時15分接報後調查，才發現房屋被大量隔間改建並作為分租住宅使用。

  • 鎮政府表示屋內當時有12人，多數是石溪大學學生；但調查人員又清點出18張床墊，顯示實際居住人數可能更多，並非單純正常家庭居住。

  • 因其中一人先前已因同一房產未持有效租賃許可證出租而被判有罪，本案多項罪名被列為二次違規；屋內還缺煙霧偵測器、合法逃生通道等安全設施。

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