火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生
紐約州石溪(Stony Brook)一對華裔夫婦林娟(Juan Lin，音譯，下同)與劉興濤(Liu Xingtao)，涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，日前因一場火災意外曝光，兩人各被控30項罪名，若全數罪名成立，最高恐面臨43萬6000美元罰款，以及90天有期徒刑。
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布魯克海文(Brookhaven)鎮政府官員表示，屋內當時住有12人，其中大多為石溪大學學生。調查人員在屋內清點出18張床墊，顯示實際居住人數可能更多。地下室、一樓、二樓及閣樓皆被隔間改建為臥室，許多房間還編有號碼並加裝門鎖。
這起違法出租情形，是在7月2日該住宅發生火災後才曝光。消防局於當天凌晨4時15分接獲報案，初步判定起火原因是有人在二樓浴室吸菸，不慎引發火勢，火勢隨後迅速蔓延。
鎮政府官員指出，房屋經過違法隔間改建，也增加了消防人員救災時的風險。
除了未持有效租賃許可證出租外，稽查人員還發現屋內缺少煙霧偵測器、電箱外露，以及大量違法施工，並缺乏符合規定的緊急逃生通道。屋內有多組電磁爐、微波爐、小冰箱及電子鍋，研判被分隔成多個獨立居住單位。
官員表示，兩名被告中有一人先前曾因在同一處房產，未持有效租賃許可證經營出租而遭判有罪，因此本案多項罪名被列為「二次違規」，將面臨更重的處罰。
石溪大學則回應，涉案住宅與校方無關。目前該校有超過1萬500名學生在校內住宿，對於選擇校外租屋的學生，校方也提供相關指引與資源，協助尋找安全、合法的住所，並將持續支援可能受到影響的學生。
案件因7月2日住宅發生火災而曝光，消防局凌晨4時15分接報後調查，才發現房屋被大量隔間改建並作為分租住宅使用。 鎮政府表示屋內當時有12人，多數是石溪大學學生；但調查人員又清點出18張床墊，顯示實際居住人數可能更多，並非單純正常家庭居住。 因其中一人先前已因同一房產未持有效租賃許可證出租而被判有罪，本案多項罪名被列為二次違規；屋內還缺煙霧偵測器、合法逃生通道等安全設施。
精華 FAQ
案件因7月2日住宅發生火災而曝光，消防局凌晨4時15分接報後調查，才發現房屋被大量隔間改建並作為分租住宅使用。
鎮政府表示屋內當時有12人，多數是石溪大學學生；但調查人員又清點出18張床墊，顯示實際居住人數可能更多，並非單純正常家庭居住。
因其中一人先前已因同一房產未持有效租賃許可證出租而被判有罪，本案多項罪名被列為二次違規；屋內還缺煙霧偵測器、合法逃生通道等安全設施。
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