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聖荷西遊民臨時住房擴大 營運藏隱患

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西市臨時住房撥款數百萬元，將遊民臨時住房容量增加一倍，導致長期營運成本過高。（本報資料照片）
聖荷西市臨時住房撥款數百萬元，將遊民臨時住房容量增加一倍，導致長期營運成本過高。（本報資料照片）

聖荷西市撥款數百萬元，將遊民臨時住房容量增加一倍，導致長期營運成本過高。聖市議會去年12月一致批准花費3,000萬元，在位於南聖荷西的Rue Ferrari臨時住房站點增加134個床位。但市議員們對該設施以及市內其他臨時住房場所不斷上升的運營成本表示擔憂。

擴建完成後，Rue Ferrari的營運成本將從每年370萬元增加到520萬元。預計到2028-29年間，該站點連同聖市的其他三個站點，每年的營運成本將達到3,000萬元。但隨著前不久Berryessa遊民安全停車場的推出，以及未來Cerone、Via Del Oro和Cherry臨時住房站點的推出，預計到2028-29年，年度營運成本將飆升至7,000萬元。

聖市預測未來五年將出現預算赤字，預算主任香農（Jim Shannon）表示，聖市有16億元的普通基金，因此7,000萬元的成本是能夠承受的，但可能不得不削減其他方面的預算。

聖市本財年有3,500萬元的盈餘，但預計2024-25財年的預算缺口將達到1,880萬元。

一些市議員質疑，為所有臨時住房項目提供資金的可持續性，特別是在聖市計劃積極擴大其房產組合的情況下。「這些營運成本預測實在太高了, 」市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）在12月的市議會上表示。

Rue Ferrari項目的建設預計將於今年春天開始，並在年底前完工。計劃包括建造約29棟新的單層建築，最多可容納四套住宅，每套都設有一間帶床的房間、浴室和存放個人物品的空間。

擴建工程將建造三個公共空間，包括廚房、用餐區和洗衣設施，並增加辦公區、私人案件管理室、儲藏室和娛樂空間，以及新的圍欄、更多的停車場、額外的戶外野餐和聚會區、景觀美化和狗玩耍的地方。

聖市每年需要向遊民服務提供者支付數百萬元，用於案件管理和就業援助，以支持個人搬入永久住房，以及其他支援服務。

住房部副主任亨寧格（Ragan Henninger）表示，住房部門正在尋找削減成本的方法。聖市本月將對可能節省成本的新臨時住房營運商進行招標。他表示，運營成本昂貴的原因，在於住房部門以豐富的支持服務為重點，設計臨時住房放項目和安全停車場，以幫助遊民離開臨時住房項目後，搬入永久住房。

聖市官員將去年遊民數量減少4.7%歸功於臨時住房項目。城市數據顯示，進入臨時住房的人中至少一半會搬進永久住房。

遊民 預算 聖荷西

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