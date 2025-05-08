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杉釦富遠紅外線足浴桶 5/20前現折100元免運費

洛杉磯訊
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即日起至2025年5月20日，杉釦富遠紅外線足浴桶SC-801基本型限時優惠（見圖），現折100元再加免運費，特價499元。（原價：599元＋55元運費）

杉釦富遠紅外線足浴桶透過遠紅外線熱能，無需加水，就能達到促進血液循環、放鬆肌肉的效果。它的工作原理是讓遠紅外線穿透皮下組織，活化微血管循環，再透過桶身加熱功能將熱能傳導至全身，達到如泡腳般的養生效果。無水設計不僅省事易清潔，也避免水蒸氣造成濕氣問題。

杉釦富遠紅外線足浴桶的優點包括：

1. 促進血液循環：遠紅外線能深入皮膚，幫助改善四肢冷感和疲勞。

2. 放鬆肌肉：有效緩解肌肉緊張，幫助舒緩壓力和疲勞。

3. 代謝問題：促進新陳代謝，可能對減重和改善代謝相關疾病有幫助。

4. 關節疼痛：對於關節炎或風濕病患者，有助於減輕疼痛和不適。

5. 壓力和焦慮：有助放鬆身心，減輕壓力和焦慮，改善情緒。

6. 腳部健康：有助於改善腳部的健康狀況。

7. 無需加水：省去泡腳加水的麻煩，使用也無需清潔更加方便。

8. 安全性高：自動關閉功能，使用時更加安全。

9. 靈活性：可以根據個人的需求自由調整溫度和時間。

10. 提高免疫力：透過促進血液循環，可能有助於提升身體的免疫力。

11. 改善睡眠質量：使用後，許多人感到身心放鬆，有助於改善睡眠質量。

12. 省電：低耗電設計，免除使用小暖爐或大型暖氣等高耗電產品。

杉釦富公司專營來自台灣的高效遠紅外線健康產品，提供一年保固。歡迎去電訂購：650-999-0988，或上網選購：www.shinecous.com。

免疫力 關節 減重

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