時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

加州速食餐點半年間漲價7%。（美聯社）

很多人可能以為，速食業者在員工時薪調漲至20元之後才會開始調價。事實上，早自2023年10月起，業者就已經開始調漲商品價格，這半年間加州 的速食餐點已經漲了7%，漲幅為全美第一。

餐飲價格調查公司Datassential的統計發現，第二名的華盛頓州漲了6.1%，第三的肯塔基州6%，全美這半年來平均漲了4.5%。加州的漲價不只是因為工資，還有原料、能源與其他營業費用都在漲。

以電話區號劃分，加州漲得最兇的四個地區都不是都會區，可能因為競爭少才使得店東敢於抬價。全美288個區號中，排名第一的是漲幅8.9%的「530」，包括瑞定（Redding）、溪口（Chico）、戴維斯（Davis）在內。第七是河濱縣的「951」、漲7.9%；第九是斯托克頓（Stockton）的「209」、漲7.9%。第十的屋崙（Oakland）「510」漲了7.8%。

相對的，競爭激烈的都會區，漲幅就有限，例如聖荷西的「408」漲了5.5%、排名全美第79，舊金山 「415」漲5.9%、排名59，洛杉磯周邊的「424」漲5.8%、排名60，「747」漲5.7%、排名65，「213」漲5.6%、排名69，「818」漲5.6%、排名73。

「表現不俗」擠進前20名的還有沙加緬度的「916」，漲了7.6%、排名13，洋邊市（Oceanside）等地的「442」漲7.6%、排名14，佛萊斯諾市的「559」漲7.5%、排名15，聖他羅莎（Santa Rosa）「707」漲7.5%、排名16，內陸帝國「909」漲7.4%、排名18，康柯德（Concord）「925」漲7.4%、排名19。

南加 新聞集團專欄分析，漲價看來是最簡單的因應方法，但消費者也會期待店家多給老主顧更多優惠，不然與其吃愈來愈貴的速食，還不如找一家價位合理的餐廳吃飯。其他的因應方式也漸漸出爐，包括簡化餐點、減少工時，還有增加自助服務機台。當然，有些店可能就此關門，而且不會再開。