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橙縣台灣鄉親健行 高呼加入聯合國

記者張庭瑜／洛杉磯報導
台灣鄉親在Bommer Canyon Trail舉行健行活動，表達對台灣加入聯合國及國際組織的支持。（傅錦郎提供）
台灣鄉親在Bommer Canyon Trail舉行健行活動，表達對台灣加入聯合國及國際組織的支持。（傅錦郎提供）

柑縣台灣同鄉會9月16日發起「支持台灣加入聯合國（UN）及國際民航組織（ICAL）健行大會」。此次活動在Bommer Canyon Trail舉行，吸引橙縣200多名台灣鄉親參與。他們高呼口號，如「支持台灣加入聯合國」等，吸引許多戶外運動愛好者的關注，隊伍壯觀，長達200多呎，全程5哩，來回約3小時，鄉親們用行動表達對台灣加入聯合國的支持。

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎去年曾發起「Irvine Jeffrey Trail」健行，距離3哩，今年他決定挑戰更長的路線，選擇更多天然風景。傅錦郎說，第78屆聯合國大會已經開幕，台灣每年都希望重返聯合國，但遭受中國的阻撓。然而，台灣人不會輕言放棄，我希望透過這次健行，鼓勵鄉親們以寓教於樂的方式，解台灣的國際處境，支持台灣要求有尊嚴參與聯合國及國際組織。」

洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長、橙僑中心主任蕭蓓如、僑務委員張珮鑾等也參與本次活動。張正育在致詞時感謝柑縣台灣同鄉會發起這次活動，也感謝來自遠方，包括聖地牙哥的台灣鄉親參加挺台入聯行動。

聯合國 洛杉磯 聖地牙哥

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