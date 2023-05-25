洛杉磯、長堤港 查獲近4000假濾水器

CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險。（CBP提供）

聯邦海關和邊境保護局（CBP ）在洛杉磯 /長堤 海港查獲近4000個仿冒的冰箱濾水器。專家提醒，仿冒的冰箱濾水器相當猖獗，仿冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險，特別是網上購買，需特別小心。CBP表示， 2022財年全美CBP查獲了近2萬1000批貨物近2500萬件仿冒商品，大多來自同一國家。

CBP表示，本次查獲的這批仿冒冰箱濾水器共3940個，這些濾水器上印有仿冒的國家衛生基金會（NSF）標誌。如果是真品，市場價值估計為14萬9681元。

CBP官員在檢查來自中國的混合海運貨物時，發現這些過濾器。此前聯邦機械中心進口專家確認這些過濾器帶有未經授權的NSF認證標誌。洛杉磯CBP總監Carlos C. Martel表示，如果是在網上購買，消費者很難發現那些所謂的證書是仿造的，消費者也難以知道買到的是贋品。

事實上，NSF International是一家經過認可的第三方認證機構，根據公共健康和安全標準測試和評估產品。通過NSF認證的產品在被授權貼上NSF認證標誌之前，必須經過測試、評估，並確定其符合特定的標準、政策和程序。

家用電器製造商協會稱，仿冒冰箱濾水器對消費者的健康和安全構成嚴重威脅。使用欺詐性複製的商標、品牌和誤導性聲明使過濾器的水，看起來、聞起來或嚐起來都很好，但它們無法去除水中的鉛和其他危險化學物質。

洛杉磯/長堤海港CBP表示，從2021年2月至今，在當地查獲了6萬7342個假冒冰箱濾水器、水槽下離子交換過濾器、泳池和水療過濾器以及水瓶過濾器，零售價總計321萬6900元。

在2022財年，全美CBP查獲了近2萬1000批貨物將近2500萬件侵犯和假冒商品，市場總值近30億元。