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洛杉磯、長堤港 查獲近4000假濾水器

洛杉磯訊
CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險。（CBP提供）
CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險。（CBP提供）

聯邦海關和邊境保護局（CBP）在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個仿冒的冰箱濾水器。專家提醒，仿冒的冰箱濾水器相當猖獗，仿冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險，特別是網上購買，需特別小心。CBP表示， 2022財年全美CBP查獲了近2萬1000批貨物近2500萬件仿冒商品，大多來自同一國家。

CBP表示，本次查獲的這批仿冒冰箱濾水器共3940個，這些濾水器上印有仿冒的國家衛生基金會（NSF）標誌。如果是真品，市場價值估計為14萬9681元。

CBP官員在檢查來自中國的混合海運貨物時，發現這些過濾器。此前聯邦機械中心進口專家確認這些過濾器帶有未經授權的NSF認證標誌。洛杉磯CBP總監Carlos C. Martel表示，如果是在網上購買，消費者很難發現那些所謂的證書是仿造的，消費者也難以知道買到的是贋品。

事實上，NSF International是一家經過認可的第三方認證機構，根據公共健康和安全標準測試和評估產品。通過NSF認證的產品在被授權貼上NSF認證標誌之前，必須經過測試、評估，並確定其符合特定的標準、政策和程序。

家用電器製造商協會稱，仿冒冰箱濾水器對消費者的健康和安全構成嚴重威脅。使用欺詐性複製的商標、品牌和誤導性聲明使過濾器的水，看起來、聞起來或嚐起來都很好，但它們無法去除水中的鉛和其他危險化學物質。

洛杉磯/長堤海港CBP表示，從2021年2月至今，在當地查獲了6萬7342個假冒冰箱濾水器、水槽下離子交換過濾器、泳池和水療過濾器以及水瓶過濾器，零售價總計321萬6900元。

在2022財年，全美CBP查獲了近2萬1000批貨物將近2500萬件侵犯和假冒商品，市場總值近30億元。

目前CBP在美國機場和網上開展了一項教育計劃，以提高消費者對購買假冒和盜版商品通...
目前CBP在美國機場和網上開展了一項教育計劃，以提高消費者對購買假冒和盜版商品通常會帶來的後果和危險的認識和責任心。（CBP提供）
CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無...
CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險。（CBP提供）
CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無...
CBP在洛杉磯/長堤海港查獲近4000個假冒冰箱濾水器。專家提醒，這些假冒產品無法去除水中的鉛和其他危險化學物質，非常危險。（CBP提供）

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