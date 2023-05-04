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規避洛市法規 Airbnb房東爆給假地址「誘騙」顧客

編譯胡立宗／綜合報導
Airbnb上的不實貼文。（Jeff Palkevich提供）
Airbnb上的不實貼文。（Jeff Palkevich提供）

洛杉磯市2019年開始管制短租或合用行為，結果部分不肖Airbnb房東偷偷將地址改在鄰近的洛縣西好萊塢市（West Hollywood），佯裝成好萊塢的Airbnb出租房、但是又可以不受洛市管理。

他們往往在最後一刻才通知住宿者真實地址，沒注意的人就到了根本不是Airbnb出租房的公寓，這種按錯門鈴敲錯門的麻煩已經糾纏了Jeff Palkevich等屋主整整一年了。

Jeff Palkevich說，他之前向Airbnb投訴過，要求平台處理這些不實的誘售行為（bait-and-switch），但是Airbnb客服卻要他自己寫信給出租人。還好洛縣警局（LASD）與洛市警局（LAPD）都要他別寫，因為這會暴露他的個人資料引來後患。這個問題一直延續到Jeff Palkevich告訴財經媒體Insider，在Insider詢問後，Airbnb可能出於擔心商譽受損，才主動將29筆不實資料下架。

Jeff Palkevich說，假冒他們地址的Airbnb住房開始在2022年4月，得逞一次後，同一家業者「Hollywood Home」就開始持續以這個地址誘騙顧客。Jeff Palkevich說，最誇張的時候，每周有三四組客人等在他家門前，疑惑為何外觀跟Airbnb上的不同。對於Jeff Palkevich與鄰居來說，他們只能說深受其擾，因為有些租客能夠溝通，但是部分人就會大吵大鬧，指控無辜的他們是詐騙同夥。

在多數情況下，Jeff Palkevich與鄰居已經司空見慣，每當看到家門口站了三五個人、大包小包的，就知道又有人被騙了。Insider報導指出，有些比較幸運的，雖然繞了路，但最後的住房還不錯，但有些人住進圖文不符的房子，直說以後再也不來洛杉磯了。

倡議團體Better Neighbors LA的政策分析師Allison Kirste表示，Jeff Palkevich的案件，正是不肖業者鑽漏洞的結果，為了規避洛市嚴格的短租法規，冒充鄰近洛市的租房，以提高租金，最後一刻才通知住戶真實地址，而他們追查後發現，Airbnb上Hollywood Home至少有11間鑽漏洞的房舍。

不過，洛市規劃局（Department of City Planning）的態度也跟Airbnb一開始時差不多，回函給 Better Neighbors LA稱，「我們已經去函警告此類不合規定的行為，並交由住房局考慮是否開罰」。最後要不是媒體找上Airbnb，Jeff Palkevich的家門恐怕還是會三不五時出現迷路旅客。

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