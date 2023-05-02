西來大學首辦免費健檢 洛城佛光人共行善

西來大學校長謝明華（右四）、西來寺住持慧東法師（右一）、聖蓋博市市議員丁言愉（右二）及副市長吳程遠（右三）至各區一一頒發感謝狀及結緣品。（永苓提供）

洛杉磯加州大學 （UCLA ）的亞裔及太平洋島民醫療服務組織(UCLA APA Health Care, Asian Pacific American Health Collaboration, Access, Resource, and Education)、西來大學、佛光山西來寺，4月30日在西來大學首次聯合舉辦「社區免費健康檢查」，吸引130位民眾前來，西來寺知行法師、知義法師帶領國際佛光會洛杉磯協會佛光人服務大眾。

西來大學校長謝明華、西來寺住持慧東法師、聖蓋博市副市長吳程遠(John Wu)及市議員丁言愉(Tony Ding)皆出席活動，在致詞時向參與健檢的各單位表達謝意，並至各區一一頒發感謝狀及結緣品。

健康檢查項目包括體重指數和血脂測量、視力及血壓測試、牙科診療、中醫義診、物理治療、及失智測試，還有靜心禪坐、記憶退化及阿茲海默症健康講座，並提供免費疫苗接種。