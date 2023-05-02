西來大學首辦免費健檢 洛城佛光人共行善
洛杉磯加州大學（UCLA）的亞裔及太平洋島民醫療服務組織(UCLA APA Health Care, Asian Pacific American Health Collaboration, Access, Resource, and Education)、西來大學、佛光山西來寺，4月30日在西來大學首次聯合舉辦「社區免費健康檢查」，吸引130位民眾前來，西來寺知行法師、知義法師帶領國際佛光會洛杉磯協會佛光人服務大眾。
西來大學校長謝明華、西來寺住持慧東法師、聖蓋博市副市長吳程遠(John Wu)及市議員丁言愉(Tony Ding)皆出席活動，在致詞時向參與健檢的各單位表達謝意，並至各區一一頒發感謝狀及結緣品。
健康檢查項目包括體重指數和血脂測量、視力及血壓測試、牙科診療、中醫義診、物理治療、及失智測試，還有靜心禪坐、記憶退化及阿茲海默症健康講座，並提供免費疫苗接種。
謝明華表示，這是西來大學第一次舉辦健康檢查活動，它與西來大學以愛心服務社會的教學理念契合，也遵循了佛光山開山星雲大師「以教育培養人才，以慈善福利社會」的宗旨，因此活動意義重大，謝謝西來寺的支持，還有洛杉磯加大學生的參與。
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