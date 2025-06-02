檀香山機場啟用新設施 熊貓快餐進駐

夏威夷州交通廳(HDOT)啟用檀香山國際機場新設施，熊貓快餐進駐。(夏威夷州交通廳提供)

夏威夷 即時新聞(Hawaii News Now)報導，州交通廳(HDOT)5月28日在檀香山國際機場(HNL)舉行揭幕儀式，正式啟用多項新設施，包括備受期待的熊貓快餐（Panda Express）餐廳，以提升旅客的整體體驗。

全名為Daniel K. Inouye International Airport的檀香山國際機場，在第一航廈熊貓快餐開幕儀式中，進行了傳統祝福與花環解結儀式（lei untying），同時亮相的還有由夏威夷航空建造的新洗手間設施及運輸安全管理局(TSA)員工休息室。

在交通廳發布的新聞資訊中，廳長斯尼芬（Ed Sniffen）表示，這些改善是州府持續與合作夥伴攜手合作、致力於提升旅客體驗的重要一環。他說：「這只是眾多改造計畫中的第一步，未來在機場內還會看到更多帶有本地風味的新設施，讓夏威夷機場更加貼近在地文化。」

交通廳與其餐飲特許經營夥伴HMSHost 也一同慶祝熊貓快餐第一家分店在第一航廈的開幕。這家美式中餐品牌廣受歡迎，菜單包括宮保雞丁、北京牛、陳皮雞、黑椒安格斯牛排 和蜜汁核桃 蝦等經典料理。

第二家熊貓快餐預計8月在第二航廈的美食廣場開業。HMSHost同時也在升級第一航廈各家餐廳的座椅與設施，並計畫於年內稍晚在Mauka登機廊道啟用一家全新的咖啡館與酒吧。

HMSHost 營運總監卡多希羅（Chris Kadohiro）表示：「我們非常高興為旅客引進熊貓快餐這個知名且備受期待的品牌，提供融合中國根源與美式口味的料理，真正體現美式中餐的特色。熊貓快餐進駐島際航廈與第二航廈，將進一步提升旅客滿意度，為他們帶來熟悉、溫暖的美食體驗。」

夏威夷航空機場營運董事小林（Monica Kobayashi）表示：「這些改善展現我們的信念——提升旅客體驗的同時，也應該支持那些讓這一切成真的人：我們的一線員工。」