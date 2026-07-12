農地消失 喬州祭「農地保護基金」首波釋出200萬

為了因應喬州農地開發熱潮，喬州州議會近年設立了「喬州農地保護基金(Georgia Farmland Conservation Fund)」。(喬州農業廳廳長哈珀官方臉書)

為了因應喬州 農地開發熱潮，喬州州議會近年設立了「喬州農地保護基金(Georgia Farmland Conservation Fund)」，協助面臨財務困境的農民在保留土地所有權與耕作權的同時，將「未來開發權」出售給外部組織，提供農民在直接賣掉土地之外的替代方案。目前首輪200萬元的資金已開放申請，預計於今年8月公布首批入選名單。

這項計畫依據美國30多個州行之有年的「購買農業保護地役權(PACE)」為藍本。喬州於2023年通過法案、2024年通過撥款，今年5月20日截止首輪申請。

土地所有者加入後，可獲得一筆預付款，資金一半來自喬州政府，另一半則由地方政府、土地信託機構或美國農業部 (USDA)匹配撥款。簽約後，農民可繼續耕種、放牧或轉售土地，但該土地永久禁止開發成住宅、商業街或工業用地。

喬州近年因住宅、倉庫和數據中心的迅速擴張，農地正大幅縮減。喬州農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)示警：「預計到2040年，本州可能失去約 80萬畝農地，這意味著未來15年內，我們將失去10%的農田。」

除了守護傳統生活方式，農地保護也帶來顯著的氣候效益。根據美國農地信託基金會(AFT)指出，將農地轉為住宅或工業用途會大幅增加溫室氣體排放；反之，保護地役權不僅能鼓勵固碳的友善耕作，也能連帶保護周邊的林地與濕地。

喬州麥迪遜郡(Madison)的穆恩(Russ Moon)家族已在自家農場耕作了四代、近一個世紀。然而眼看著周圍越來越多農地轉化為住宅和工業開發案，穆恩雖心繫傳承，但也深知氣候與全球市場的不穩定隨時可能動搖後輩的堅持。他感嘆：「一旦開發了，農地就永遠消失了。」

穆恩直言：「喬州在自詡最佳營商之地的同時，卻正在損害我們最重要的產業。」他期盼喬州這項新基金能及時發揮作用，在土地完全流失前踩下煞車。