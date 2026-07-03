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亞城急難救助協會年會 演練防災 強化應變力

【亞特蘭大訊】
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現場僑社防災推演討論。(僑教中心提供)
現場僑社防災推演討論。(僑教中心提供)

亞特蘭大僑界急難救助協會日前舉辦年度會員大會，計有僑務委員張崧軒、僑務榮譽職人員及各僑團負責人等30餘位出席，除回顧會務成果外，並透過情境式防災演練，強化僑社應變能力。

會長呂志全表示，協會成立以來已協助處理多起旅外國人醫療緊急狀況及意外事故，並持續辦理留學生關懷、協助參與運動賽事，以及防詐、稅務等講座。近一年喬州雖未發生急難救助案件，但仍需僑界持續支持，完善緊急應變機制。

閻樹榮說明全社會防衛靭性理念。(僑教中心提供)
閻樹榮說明全社會防衛靭性理念。(僑教中心提供)

張崧軒僑務委員(站立者)分享參加僑務委員會議推演經驗。(僑教中心提供)
張崧軒僑務委員(站立者)分享參加僑務委員會議推演經驗。(僑教中心提供)

活動中，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮向與會人員說明「全社會防衛韌性」政策推動背景、政府角色、與國防體系之差異，以及海外僑社於臺灣遭遇天然災害或重大緊急事件時可扮演的支援角色。

隨後由協會執行長王祥瑞擔任主推官，以喬治亞州突遭暴雪侵襲、交通中斷，前往僑教中心參與活動民眾受困為情境，進行無劇本兵棋推演，並依「指揮調度」、「安全秩序」、「物資空間」、「醫護關懷」及「通訊連絡」五大面向分組討論，提出具體應變方案，為僑社防災及急難救助工作奠定更堅實基礎。

精華 FAQ

  • 年會除回顧協會會務成果外，也邀集僑務委員、僑界幹部與各僑團代表出席，並安排情境式防災演練，藉此提升僑社面對急難事件時的協調與應變能力。

  • 演練設定喬州遭暴雪侵襲、交通中斷，民眾受困僑教中心的情境，並分組針對指揮調度、安全秩序、物資空間、醫護關懷與通訊連絡五大面向提出方案。

  • 僑教中心主任說明全社會防衛韌性的推動背景、政府角色及其與國防體系差異，並指出海外僑社在臺灣遭遇天然災害或重大緊急事件時可提供支援。

亞特蘭大 喬州 喬治亞州

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