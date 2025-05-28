國會刪經費 華府部分政府設施恐暫時關閉

華府市長包瑟。(市長臉書截圖)

華府 市長包瑟27日公布2026財年預算案及2025年補充預算案。據指出，國會削減撥款已迫使特區實施招聘凍結，並暫停加班費、加薪、獎金及晉升審批。補充預算將包含更嚴厲的削減措施(需議會批准)，可能涉及員工無薪假與部分政府設施暫時關閉。

由於延遲提交預算案，包瑟遭到包括市議會主席門德爾森(Phil Mendelson)在內的批評，後者稱此舉「有失尊重」。市長將延遲歸咎於國會砍除4.1億元地方稅收撥款，導致市府必須額外制定今年補充預算方案。包瑟稱，雖然2026年預算已準備就緒，但需與2025年補充預算同步提交，導致整體提案延誤。

上述預算提案後，市議會將展開辯論。第一選區議員納多(Brianne Nadeau)表示，目標在8月初表決預算，「遺憾的是，這意味我們在休會前無法處理其他議題。」按當前時程，議會須延後原定7月15日的休會以完成表決。

華府市府向國會警告，預算年度中段資金短缺恐導致警力、教師與急救人員裁減。據官方數據，預算75%來自地方稅收，其餘25%為各州均享有的聯邦撥款。

聯邦參議院 已通過法案撤銷國會削減令，但眾議院尚未表決。由於聯邦職位流失與疫情 後遠距工作持續衝擊，華府預測未來四年稅收將減少10億元，2026年預算勢必同步緊縮。

包瑟政府對國會大幅削減白卡Medicaid的應對方案，也將在2026年預算案中揭曉。

此外，新預算亮點之一是指揮官美式足球隊重返華府的協議，市府未來幾年規畫支出逾10億元完成RFK體育園區重建計畫，首期8900萬元撥款將列入2026年預算。包瑟上月宣布該協議時，設定7月15日為議會批准截止日，但納多直言，「那時正值預算審議高峰期，絕對來不及通過。」