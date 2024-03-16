救治安 華府整治販毒區 芝城撥款助就業

華府即日起針對「無毒品區」執法，華埠為首批列入該區的名單。(華府大都會警局)

為應對令人擔憂的犯罪趨勢，包括華府、芝加哥 等都市，紛紛想方設法遏止更多罪案發生。

其中甫由華府市長包瑟簽署通過的「2024年華府安全綜合修正案」(Secure D.C. Cmnibus Amendment Act of 2024)的「無毒品 區」(drug-free zones)即起開始執法。芝市長強森則宣布在四個治安最糟區，啟動「人民社區安全計畫」(People's Plan Community Safety)，藉增加對這些社區投資，從根解決問題。

華府安全綜合修正案擴大了劫車行為的定義，加重了槍枝犯罪的處罰，該法案還允許華府特區 警察在某些情況，對嫌犯進行追捕，並使法官更容易拘留候審期間有暴力罪行的成年人及青少年。

此外，該修正案並在華府畫出三個「無毒品區」，每個區的面積不超過1000平方呎，為期120小時(5天)，在此期間，華府警方可介入並驅散任何據信因非法毒品相關原因，而在該區出現的兩人及以上團夥。

近年毒販出沒頻繁的華府華埠，即靠近第一資本體育館(Capital One Arena)區，也在警方首批執法範圍內。支持這項措施的民眾表示，希望華府大都會警局利用「無毒品區」執法，清理已經成為露天毒品市場的社區。不過部分反對者則主張，警察的做法為騷擾和侵犯公民自由打開方便之門。

過去一年搶劫、偷竊、劫車案頻發的芝加哥市，讓居民日常生活受到嚴重影響，上任九個月遲遲未提出解決方案的強森，13日終於公布了他第一階段的改善治安方案。

強森表示，市府首先擇定四個犯罪問題嚴重的社區，提撥額外資金，緩解當地的就業、教育狀況，這四個社區為英格伍德(Englewood)、西加菲爾德公園(West Garfield Park)、奧斯汀(Austin)、小村(Little Village)。

芝市負責社區安全的副市長蓋特伍德(Garien Gatewood)說，降低失業率將可以整治部分犯罪情形，「我們不單單是減少暴力問題，同時會更深入投資向來資源缺乏的社區」。

芝市府表示，在選擇第一批整治社區名單時，相關單位針對10多個指標進行了審查，這些指標包括芝加哥警局暴力最嚴重的街區、學校關閉區、失業率最高區、空地多以及缺乏公園、圖書館區。

市府將對首批四個社區，從下月起撥款100萬元，支持在這些街區開展工作的社區團體，到時工作人員將在這幾個社區，為居民提供就業服務、暴力干預、醫療保健等服務。