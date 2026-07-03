佛與聖眾舍利瞻禮祈福會 7/25、7/26芝華埠登場
芝加哥華埠月底將迎來一場史無前例的文化與宗教盛事。芝加哥華商會會長李建明、正覺寺住持釋繼如法師及華埠遊客中心主任王濤等，1日聯合宣布亞洲文化節日「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」將在7月25日及26日在華埠遊客中心舉行。活動首度迎請供奉於馬來西亞的佛陀(釋迦牟尼佛)及四大弟子聖眾舍利跨海抵芝展出，期待在充滿劇變的時代，為社區注入如明燈般的精神力量。
發布會由華商會行政主任劉潔媚主持。李建明首先表示，自去年底就開始籌備這項活動，在芝市政府、各企業及社區20多個會員團體的鼎力贊助下順利催生。李建明說，宗教具有穩定人心、互助鄰里的強大力量，本次盛會不僅限於佛教界，更破天荒廣邀不同宗教與文化背景的社區組織共襄盛舉，期盼在促進族群共融的同時，實質活絡地方經濟。
釋繼如法師則從宗教文明的角度表示，佛教在聯合國及國際間對推動世界和平具有關鍵的引領作用。為了這場莊嚴的膜拜祈福法會，他協調凝聚了漢傳、上座部(錫蘭)、泰國及越南等跨國界、跨宗派的僧信二眾前來全力護持。他說，華埠是多元文化交流的樞紐，本次活動核心目的在於對佛陀舍利的恭敬景仰、為社區大眾祈福，並透過與華商會等在地團體的長期合作，共同達成淨化人心、追求和平與凝聚善意的文化契機。
王濤表示，遊客中心自去年5月成立以來，持續推出深受歡迎的歷史、美食之旅，以及國畫、茶道等沉浸式文化體驗工作坊。此外，上周末更在中心門口啟動「華埠周末文化市集」，匯集非遺手工泥塑、傳統手工藝與主題素描等，未來還將陸續加入剪紙、中文圖書館與中西樂器現場演奏。他也提到，除了「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」外，中心也將於7月30日下午5時，與芝加哥公交管理局在華埠捷運站旁的廣場，合作舉辦「紅線爵士樂(Red Line Jazz)」音樂會，將華埠打造成為開放包容、充滿活力的文化平台。
發布會當天，美中餐飲聯合會副會長宮宇容、李氏公所李劍虹，以及華商會副會長李超均親臨出席並致詞，表達對本次「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」與亞洲文化節活動的全力支持，並由衷感謝各大商家與社區夥伴的踴躍贊助。
活動將於7月25日及26日在芝加哥華埠遊客中心舉行，由華商會、正覺寺與遊客中心聯合推動，屬於華埠重要的亞洲文化節活動之一。 最大特色是首度迎請供奉於馬來西亞的佛陀與四大弟子舍利跨海來芝展出，主辦方希望透過瞻禮祈福，為社區帶來安定人心與和平力量。 除了舍利祈福會，遊客中心也將持續推出歷史美食之旅、國畫茶道體驗與周末文化市集，並於7月30日舉辦Red Line Jazz音樂會。
精華 FAQ
活動將於7月25日及26日在芝加哥華埠遊客中心舉行，由華商會、正覺寺與遊客中心聯合推動，屬於華埠重要的亞洲文化節活動之一。
最大特色是首度迎請供奉於馬來西亞的佛陀與四大弟子舍利跨海來芝展出，主辦方希望透過瞻禮祈福，為社區帶來安定人心與和平力量。
除了舍利祈福會，遊客中心也將持續推出歷史美食之旅、國畫茶道體驗與周末文化市集，並於7月30日舉辦Red Line Jazz音樂會。
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