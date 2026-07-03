佛與聖眾舍利瞻禮祈福會 7/25、7/26芝華埠登場

芝城華商會等主辦、贊助組織、個人，宣布在7月25日、26日於華埠遊客中心推出「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠 月底將迎來一場史無前例的文化與宗教盛事。芝加哥華商會會長李建明、正覺寺住持釋繼如法師及華埠遊客中心主任王濤等，1日聯合宣布亞洲文化節日「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」將在7月25日及26日在華埠遊客中心舉行。活動首度迎請供奉於馬來西亞的佛陀(釋迦牟尼佛)及四大弟子聖眾舍利跨海抵芝展出，期待在充滿劇變的時代，為社區注入如明燈般的精神力量。

之華商會行政主任劉潔媚。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華商會會長李建明。(特派員黃惠玲／攝影)

發布會由華商會行政主任劉潔媚主持。李建明首先表示，自去年底就開始籌備這項活動，在芝市政府、各企業及社區20多個會員團體的鼎力贊助下順利催生。李建明說，宗教具有穩定人心、互助鄰里的強大力量，本次盛會不僅限於佛教界，更破天荒廣邀不同宗教與文化背景的社區組織共襄盛舉，期盼在促進族群共融的同時，實質活絡地方經濟。

正覺寺法師釋繼如。(特派員黃惠玲／攝影)

釋繼如法師則從宗教文明的角度表示，佛教在聯合國及國際間對推動世界和平具有關鍵的引領作用。為了這場莊嚴的膜拜祈福法會，他協調凝聚了漢傳、上座部(錫蘭)、泰國及越南等跨國界、跨宗派的僧信二眾前來全力護持。他說，華埠是多元文化交流的樞紐，本次活動核心目的在於對佛陀舍利的恭敬景仰、為社區大眾祈福，並透過與華商會等在地團體的長期合作，共同達成淨化人心、追求和平與凝聚善意的文化契機。

王濤表示，遊客中心自去年5月成立以來，持續推出深受歡迎的歷史、美食之旅，以及國畫、茶道等沉浸式文化體驗工作坊。此外，上周末更在中心門口啟動「華埠周末文化市集」，匯集非遺手工泥塑、傳統手工藝與主題素描等，未來還將陸續加入剪紙、中文圖書館與中西樂器現場演奏。他也提到，除了「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」外，中心也將於7月30日下午5時，與芝加哥公交管理局在華埠捷運站旁的廣場，合作舉辦「紅線爵士樂(Red Line Jazz)」音樂會，將華埠打造成為開放包容、充滿活力的文化平台。

發布會當天，美中餐飲聯合會副會長宮宇容、李氏公所李劍虹，以及華商會副會長李超均親臨出席並致詞，表達對本次「佛與聖眾舍利瞻禮祈福會」與亞洲文化節活動的全力支持，並由衷感謝各大商家與社區夥伴的踴躍贊助。