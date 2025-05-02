聯邦擬喊停啟蒙計畫 家長憂心家庭繼續陷入貧困 孩子失去教育機會

伊州啟蒙計畫幫助許多貧困家庭解決幼小子女教育問題。(伊州Projectnow官網截圖)

聯邦啟蒙計畫(Head Start program)正面臨經費可能全數遭衛生部刪除的危機，一名伊州 母親巴埃納(Priscilla Bahena)說，七年前該計畫幫助她這位沒有父母或伴侶的21歲年輕媽媽，能夠工作並養活自己和新生的女兒，一旦啟蒙計畫喊停，將使低收家庭陷入更大困境，並讓孩子們失去教育機會。

她說，這項國家早期兒童教育計畫教會了她如何成為更好的母親，讓巴埃納從在南區長大的暴力童年循環中掙脫。該計畫還鼓勵巴埃納去上大學，成為一名社會工作者。如今已是三個孩子母親的她，預計將於5月從東北伊利諾伊大學獲得社會工作學士學位。

然而川普 政府擬在明年取消啟蒙計畫，以藉此削減聯邦開支。此舉會讓巴埃納憂心忡忡。這位28歲的母親說，「取消啟蒙計畫會讓家庭繼續陷入貧困，讓他們失去教育機會，渴望改善生活質量的機會。」

巴埃納與伴侶和三個孩子(7歲、4歲和2歲)住在芝加哥 布萊頓公園(Brighton Park)，她與一些人正準備為保留這項60年前為消除貧困設立的早期兒童教育服務的資金而戰。

在全國範圍內，該計畫為75萬名兒童提供服務，其中約75%的兒童就讀於啟蒙計畫認定的「優質」學前中心。其他25%為年齡太小無法上幼兒園的幼兒，他們接受托兒服務和家訪。

根據伊州啟蒙計畫協會(Illinois Head Start Association)的數據，伊州有超過2.8萬名幼兒在大約600個中心參加該計畫。

與共和黨此前試圖關閉啟蒙計畫並將資金重新分配給各州的失敗努力不同，這次嘗試是在川普大幅削減聯邦支出和服務的同時進行，其中包括國會已經批准並資助的項目。

根據美聯社報導，新的聯邦預算草案中，沒有為啟蒙計畫提供資金，管理預算辦公室(Office of Management and Budget)和衛生部則對相關詢問不予回應。

根據川普一直遵循的聯邦政府重大改革藍圖「2025計畫」(Project 2025)，即提到要取消啟蒙計畫。

今年1月，政府範圍內的資金凍結暫時導致全國部分啟蒙計畫服務提供者無法支付工資。隨後在4月1日，芝加哥一批為多項旨在幫助困境兒童和家庭的聯邦項目工作的員工遭到解雇。他們的辦公室是全國範圍內被關閉的五家辦公室之一。

領導著芝加哥都會區基督教女青年會(YWCA Metropolitan Chicago)的羅賓遜(Nicole Robinson)說，「當我們決定減少和取消對兒童教育的投資時，我們也在減少和取消對勞動力的投資。我們限制了員工的前景和領導力的前景，這對整個社區是一個打擊。」

芝加哥辦公室的突然關閉促使伊州民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin)和譚美(Tammy Duckworth)聯合致信衛生部官員，指出削減資金將造成混亂和動蕩，並警告稱「如果兒童得不到照顧、育兒工作人員失業、父母無法工作」，將對經濟造成毀滅性影響。