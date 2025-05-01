伊州禁止賭徒使用信用卡下注 學者憂預借現金仍助賭癮

伊州禁止賭徒使用信用卡下注。(pexels)

伊利諾州博弈委員會日前宣布，該州將禁止賭徒使用信用卡進行體育博彩。這項禁令旨在減少強迫性賭博行為，與賭場禁止使用信用卡下注的規定保持一致。

2020年伊州 將體育博彩合法化時，全美另有13個州允許體育博彩，但均未禁止使用信用卡。如今全美已有40個州實現體育博彩合法化，其中至少包括愛阿華州 和田納西州 在內的六個鄰近州已禁用信用卡。

委員會行政長官弗魯克特(Marcus Fruchter)表示，最新研究表明，限制使用信貸為博彩帳戶注資能促進負責任博彩，並減輕強迫性賭博的危害。問題賭徒尤其面臨風險，研究顯示他們往往存在濫用信用卡下注的傾向。

雖然許多主流體育博彩平台接受信用卡支付，但部分信用卡公司可能會攔截博彩網站交易。該委員會同時批准了全州17家賭場的無現金博彩方案。

無現金博彩指通過移動應用、預付卡或電子錢包等數字支付方式進行投注結算。認證博彩合規專家協會報告稱，近年來賭場無現金投注呈現"革命性"增長，這種新模式既能免除攜帶大量現金的麻煩，又避免了兌換籌碼的排隊等待，玩家還能在老虎機和桌面遊戲間無縫切換。

該模式允許玩家設置消費限額、時間限制或自我排除期以培養健康博彩習慣。但該協會也指出，某些線上平台的無現金投注與成癮行為加劇相關，玩家容易因資金流向模糊化陷入財務困境，且該系統存在技術故障、數據泄露和洗錢漏洞。

伊州新規允許顧客使用數字賭場帳戶或電子錢包進行投注、提取電子信用點、注資及兌現余額。無現金博彩帳戶需遵守信用卡禁令、自我排除計畫、年齡限制及反洗錢等州政府規定。

東卡羅來納大學博彩研究與政策倡議主任馬爾金指出，信用卡禁令雖能防止賭徒負債，但人們仍可通過預借現金規避限制。她更擔憂無現金系統和移動應用助長的持續賭博現象，即傳統博彩需要前往特定場所，兌換籌碼的過程自然形成緩衝期，而現代技術消除了這些關鍵阻礙。

研究顯示體育博彩合法化後，近85%的大學男生參與賭博，其中13%遭受債務等賭博相關傷害。體育博彩因滲透率高(尤其在年輕男性中)且支持每局連續下注風險突出，部分應用還通過新手贈金誘導大額高頻投注。