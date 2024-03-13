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1碗湯賣1893元 芝加哥餐館奢華美食上桌

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝西郊橡樹溪Drake Hotel推出一到1893元的布克拜德湯，湯上灑了魚子醬及金片。(Oak Brook Drake Hotel)
芝西郊橡樹溪Drake Hotel推出一到1893元的布克拜德湯，湯上灑了魚子醬及金片。(Oak Brook Drake Hotel)

美食世界永遠會端出一些你沒有嚐過的高端菜餚，或許是最好的牛排，可能是最上乘的海鮮，有時則是令人驚艷的創意。芝加哥西郊橡樹溪的德雷克飯店(Drake Hotel)殖民廳餐館(Colonial Room)，最近推出一道單價1893元的「布克拜德湯」(Bookbider Soup)，讓饕客體驗奢華餐飲的新高度。

這道高價餐點，採用1800年代的傳統食譜，但同時進行了高級改良，其中以昂貴的人頭馬路易十三干邑白蘭地(Remy Martin Louis XIII Cognac)代替了乾雪利酒(dry sherry)，並選用墨西哥灣空運來的紅鯛魚烹製，湯上還灑了奧賽特拉魚子醬(Ossetra caviar)及金片，預定這道餐點者，還可以上一堂私人烹飪課，以及在用餐時享用一小杯干邑白蘭地。

源自法國的路易十三干邑(LOUIS XIII)始於1874年，距今已逾百年，也因此成就了其圓潤、豐盈的細緻口感。根據銷售酒的網站Wine Chateau標價，一瓶700毫升路易十三干邑要價約4400元。

德雷克飯店行政主持多明格茲(Ezequiel Dominguez)說，飯店餐館推出的改良版布克拜德湯，是對這道傳統海鮮湯的致敬菜品，這道湯在1893年，首度由廚師布克拜德(Samuel Bookbider)推出上桌，因此德雷克飯店定價「1893元」，就是向當年這道菜致敬的表徵。

多明格茲說，這道菜問世至今已經131年，以紅鯛魚和乾雪利酒一起烹調的布克拜德湯，也已成為芝加哥知名菜餚之一。

德雷克飯店推出的這道奢華版「布克拜德湯」，將持續供應到今年夏季，除了保有傳統的烹調元素，多明格茲更添加了一些特別的食材，「將菜餚的故事代代相傳非常重要，因此我們採用了131年前的傳統配方，然後加上我們自己的印記」，他說，新舊融合讓這道菜保留傳統之餘，也賦予新的生命。

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