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符合資格申請可負擔互聯網計划 可享受免費網絡 華埠聯盟協助申請

本報芝加哥訊
華埠更好團結聯盟可以指導您申請可負擔互聯網計划，享受免費網絡。
華埠更好團結聯盟可以指導您申請可負擔互聯網計划，享受免費網絡。

華埠更好團結聯盟日前協助申請：符合資格申請可負擔互聯網計划，可享受免費網絡！什么是可負擔互聯網計划？Affordable Connectivity Program (可負擔互聯網計划)是一項 FCC 計划，旨在幫助低收入家庭支付在家使用互聯網服務的費用。符合條件的 ACP 參與者將會收到高達 $30/月的互聯網服務補助。

誰有資格？根據您的家庭收入，如果家庭收入等於或低於聯邦貧困線的 200%，如果您、您的孩子或受撫養人已經獲得生命線福利 （ lifeline benefit），如果您或您的家人參加了其中一項計划，您將自動有資格獲得ACP：補充營養援助計划 (SNAP)；婦女、嬰兒和兒童特殊營養補充計划 (WlC)；補充保障收入 (SSI)；聯邦公共住房援助 (FPHA)；退伍軍人養老金和遺屬福利；免費和減價學校午餐計划或學校早餐計划，包括美國農業部或農業部 (ISDA) 社區資格規定學校，在當前獎勵年度獲得聯邦佩爾助學金 (Pell Grant)。

需申請幫助，請聯系華埠更好團結聯盟 [email protected] / 312-761-9738。

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