華人醫療服務中心歡迎您參加第八屆 2025華人健康日活動

庫珀曼巴拿巴醫院華人 醫療服務中心（Center for Asian Health at Cooperman Barnabas Medical Center）特邀華人朋友們參加6月8日（周日）下午1-4時舉行的2025年華人健康日活動，歡迎大家屆時前來參加。

當日活動項目豐富多彩，從下午1：30至4：00，將有免費健康篩檢和健康知識普及，包括血壓、血糖 、肺功能、視力檢測、乙和丙型肝炎篩檢、足部骨密度檢測、防控糖尿病 教育、病人入口網站協助和社區健康工作者協助等項目。現場還會發放腸癌家用檢測包。

活動期間，我們將組織參觀巴拿巴醫院門診康復中心，並在中心做免費握力、平衡和聽力檢測。

在1：30至3：30，您可以與包括心臟科、結直腸外科、牙科、耳鼻喉科、腸胃科、家庭醫學/內科、神經外科、婦產科、腫瘤 科、骨外科、眼科、兒科驗光、兒童骨科 、兒童外科、兒童泌尿科、足科、呼吸科等專科醫生見面交談並討論健康問題。

精彩講座和討論包括：\腸道健康：腸鏡、痔瘡與其他相關問題；復健如何能夠幫助您：物理治療、職能治療及其他；關於肺癌的必要知識；建立更緊密的關係：兩性關係與性生活座談會；頭痛、失智症與神經科基礎知識；乙型肝炎與脂肪肝最新資訊；如何使用病人入口網站和遠程醫療等。

在健康活動末尾，我們還將組織一個職業討論，由醫生和其他醫護人員分享職業經驗，歡迎有志於從事醫護職業的學生及學生家長參加。

除此之外，您還可以在活動中見到華人醫療服務中心的醫生和員工，瞭解中心的服務，並可以現場安排預約門診。

庫珀曼巴拿巴醫院華人醫療服務部從去年7月開始為華人社區提供免費病患導航和其他相關服務，包括幫助病人找專科醫生、約診、約檢查、陪同登記、看診時提供翻譯、幫助安排接送等。活動當天大家可以現場瞭解詳情並登記申請免費服務。欲聯係庫珀曼巴拿巴醫院華人醫療服務部請撥打：862-240-3589。

關注華人健康，為華人提供優質的健康服務一直是華人醫療服務中心和華人醫療服務部爲之努力的方向和宗旨。中外風俗差異、語言不便、不熟悉就醫程式等問題，成爲海外華人求醫路上的障礙。華人醫療服務中心和相關部門攜手為華人服務，以求確實幫助到海外華人在醫療保健方面的需要。

如果您需要門診預約看病翻譯等幫助，請撥打下列電話，熱情的醫務人員會幫助您解決看病等一切問題，讓您無需擔憂！

活動詳情請洽：[email protected]

活動時間：6月8日（Sunday），2025，下午1：00至4：00

活動地址：Barnabas Health Ambulatory Care Center

巴拿巴門診醫療中心，200 South Orange Avenue, Livingston, NJ 07039

華人醫療服務中心電話：973-261-9077

華人醫療服務部電話：862-240-3589