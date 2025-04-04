華人醫療服務部心臟科網絡醫療講座成功舉辦 心血管疾病—預防是最好的干預措施！

“高血壓 和心臟病 是當今死亡的主要原因，也是心血管疾病 死亡人數最多的因素。”

“亞裔人群鹽和鈉的攝入量是最高的，這也是導致高血壓和動脈硬化的因素之一。”

“高鈣化積分將升高您患心臟病的風險，零鈣化積分將降低您患心臟病的風險。”

“健康的飲食，睡眠，運動，控制血壓血糖等，可以預防粥狀動脈硬化及心血管疾病。”

“預防心血管及冠狀動脈疾病不是要有症狀再開始，要從年輕時就開始！儘早開始！”

這些實用而且敲響亞裔及華人 健康警鐘的内容都出自華人醫療服務部（Chinese Medical Program）3月5日為大家舉辦的心臟專科網絡講座。特邀主講人心臟科醫生王琰婷（Yanting Wang， MD）是羅格斯大學醫學院心臟病及高血壓專業助理教授，也是羅伯屋强生大學醫院女性健康門診及心產科主任，她帶來的這場内容豐富充滿亮點的講座吸引了193位聽衆上綫，并收到了非常多的積極反饋表示受益匪淺。

羅格斯大學醫學院（Rutgers Robert Wood Johnson Medical School）環球醫療副院長林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS），也是家庭醫學及社區健康系教授為大家實時翻譯並從家庭醫生角度提供了相關的建議。華人醫療服務部主任鄒興睿（Stephanie Zou）主持了當天的講座，並介紹了華人醫療團隊一站式服務與在RWJBarnabas Health六個不同醫院服務的工作人員。

王琰婷醫生從在康奈爾大學的醫療培訓開始，在匹茲堡大學醫學院獲得醫學學位，在梅吉婦女醫院進行內科和婦女健康實習和住院醫師培訓。隨後在耶魯大學 紐黑文醫院/耶魯醫學院參加心臟病學研究，在那裡接受了心產科和女性心臟病學的專門培訓。王醫生教授並指導心臟病學研究員和內科住院醫師，她致力於推動心血管醫學的發展並倡導女性心臟健康，她的專業領域包括所有心臟病方面，尤其圍產期和產後高血壓疾病的管理、結構性心臟病患者的懷孕、微血管功能障礙以及停經後婦女和自體免疫疾病患者的心血管疾病的治療。

王醫生在講座中提到很多當前的心臟病及心血管疾病包括心肌炎，動脈粥狀硬化風險計算表等并不十分準確，比如其中即便考慮到種族的問題，也沒有細分體重，免疫疾病，抽烟與否等等因素。還探討了膽固醇風險指標，以及不同年齡段的數值。並分享了用低劑量電腦斷層掃描可以檢查心血管鈣化積分，為心臟風險分級從而儘早干預。相關的膽固醇，血脂的控制，以及維生素和不同補充劑，以及阿司匹林的慎重使用，以及使用他汀類藥物可以降低風險等等都做了相關的介紹。尤其在健康的生活習慣中提到亞洲人飲食中的高鹽高鈉成分，對比地中海飲食和植物性飲食帶給高血壓和高膽固醇的影響，比如植物性飲食可以相對降低20%患心血管疾病的可能性。此外如文章開篇所提到的很多實用性非常強的重點都希望讓大家能學到更多，也積極地應用到日常生活習慣中改變心血管疾病的風險。

具體内容可以聯係華人醫療服務部732-923-5057，或上網參看此次講座的視頻獲知更多相關細節，以下鏈接也包括華人醫療部以往的醫療講座視頻：

rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach

rwjbh.org/mmccommunityoutreach