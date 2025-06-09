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天使的笑與淚（一四）

常湘雲
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譚先生好像突然嗓子不舒服，清了兩聲喉嚨，打斷了天使，阻止她往下說。艾米的目光在天使和譚先生臉上來回轉了轉，沒有說什麼。譚先生臉上露出些尷尬的神情來，天使也難堪地笑了笑，「艾米老師，我……」頓住了，不知道要怎麼解釋。

艾米倒是不在意，擺擺手，「私人的事情我們管不到，你也沒有必要解釋。只是，如果你來學校做事情，就要小心。你要知道，學校最重要的是保證每一個學生的安全。不管是老師，還有校車司機，頂重要的就是要有責任心。我聽譚先生說，你是責任心很強的人？」

天使笑了笑，看了一眼譚先生，她沒有想到，譚先生竟然這樣給艾米介紹了自己。「艾米老師，旁的我不敢說，但就是譚哥說的，平常我是很負責的人！」天使一壁說這，一壁拍了拍胸脯，非常篤定的聲口。

艾米微笑起來，看著天使，「我相信你！當然，也是因為譚先生之前在我們學校做了很多年，我是非常信任他的，也相信他介紹的人總是沒錯的！」

天使再看了一眼譚先生，「謝謝譚哥！」譚先生擺擺手，「阿歡啊，你到了艾米老師這裡，一定要好好做啊，盡職盡責！」天使使勁點點頭，「我會的！我一定會的！」

艾米臉上的笑意愈發深了，「那就好，我們最近放春假，春假過後你就來上班吧。」天使沒有想到，竟然這樣容易就成功了，看著艾米，遲疑了一下，到底還是問了出來：「艾米老師，我不會英文的，可以嗎？」

艾米愣了一下，忙看向譚先生。譚先生尷尬笑笑：「艾米老師，我跟阿歡說我們學校做校車司機，不用講英文的。」（一四）

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