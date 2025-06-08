天使的笑與淚（一三）

雖然她從來也沒有想到過，會在學校這樣的地方工作，但是心裡著急早一點離開胡喬治的公司，加上譚先生又這樣打氣鼓勵，終於點頭同意了。等見了細瘦臉面的主管校長，天使心裡就更認定了，她會接受這份工作。

校長艾米確實跟天使很有緣，雖說天使見工那天的穿著，讓艾米臉上現出來一個訝異的神態，「天使呀，我們學校不可以穿得太隨便，不僅老師不可以，司機也不可以。畢竟，我們是學校嘛！」

還沒等天使開口，譚先生已經搶在前邊替她辯護了：「艾米老師，阿歡知道的，只是今天出來得著急了一點，來不及換衣服。」說著悄悄給天使遞了個眼色，天使連忙點頭：「是呀、是呀，我因為忙著做事情，接到譚哥電話，通知我說要來見您，就忙著跑出來了，真是不好意思！艾、艾、艾米老師。」到最後有一點結巴，是因為一時緊張，想不起來艾米的名字，好在終於還是想起來了。

譚先生之前千叮嚀萬囑咐地說了好幾遍：「阿歡，一定要記清，校長叫艾米！艾米老師！」天使跟艾米笑著，頗不好意思，一雙手不自主就放在了吊帶T恤遮蓋不住幾乎半裸著的豐滿胸前，似乎想要遮掩一下。艾米微微攢了眉，看看譚先生，又看看天使，臉上卻笑了一下，「那你知道做校車司機，頂重要的是駕駛安全吧？」

天使點點頭：「我知道！我現在經常帶著我們家的仔仔出門，明白安全是第一重要的事。」艾米愣了一下，看著天使，「你們家有小朋友？那你上班不會影響照顧小朋友嗎？」

天使笑了：「仔仔年紀已經不小了。」（一三）