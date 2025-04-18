宗正安慰她道：「八字還沒有一撇呢，你就這樣擔憂起來。稽虞長得不是很美嗎？我覺得你們兩個有點兒像。」

「哦？」紫妮又怔了一下，飛快看了宗正一眼，「我和稽虞像嗎？你又沒見過她！」

宗正道：「你給我看過你們的相片。」

紫妮道：「相片和真人相差挺多的。」

宗正笑道：「起碼那張相片上的你們倆看著像姊妹。」

紫妮道：「我怎麼沒覺得？稽虞可是大美人，我要是有她一半美，早就歡喜瘋了。」

宗正道：「你已經夠美了！不要妄自菲薄。」

紫妮道：「你今天好奇怪，這樣誇獎我，怎麼了？嘴巴抹蜜啦？來，我看看，到底發生了什麼？」說著，她還真的去看宗正的嘴巴。

宗正略微往後躲了一下，笑道：「你可真奇怪，我誇獎你，你質疑我的誠意。我不誇獎你呢，你又追著要我誇獎你，真是讓我不明白了！」

紫妮道：「不明白什麼？」

宗正道：「我聽見人說，女人往往口是心非，嘴巴上說『是』，心裡想的卻是『不』，叫人捉摸不透。」

紫妮道：「哼！你這樣看我的嗎？口是心非？」

宗正道：「你是永遠的小姑娘，清澈純淨的水。」

紫妮道：「你在諷刺我！」

宗正道：「天地良心，我絕對不敢諷刺你。」

紫妮道：「哼！男人沒有一個好東西！」

宗正道：「你可真厲害，一棒子打死一船人。不過，我應該不在那條船上，是不是？」

紫妮「噗哧」笑了起來，道：「不跟你貧嘴了！反正呢，稽虞的事我就拜託你了，你可一定要替我留了心！」

宗正點點頭，兩個人慢慢往前走著。（一○）