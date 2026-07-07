猜猜看，我們家冰箱裡三百六十五天少不了的是什麼？不是牛奶 ，也不是雞蛋 ，不是蔬菜，也不是肉類，而是檸檬。

那一抹明黃像一輪小小的太陽，靜靜地躺在冰箱裡，卻以酸香守護一家人的日常。它全身是寶，果皮富含精油，果肉富含維生素C、檸檬酸，以及鉀、鈣、鎂等礦物質，這些是人體不可或缺的營養素，也可增強免疫功能。

我們家最常用檸檬來防感冒。每當喉嚨發癢、鼻子微塞，我便切下一個檸檬，薄片沖入溫水，再添一點蜂蜜。連飲三杯，喉間清潤，彷彿一場小雨落在乾燥的林地。科學而言，溫檸檬水本身並不能「殺死」感冒病毒，但補充大量維生素C，可在一定程度上縮短感冒持續時間，並減輕症狀，蜂蜜則有潤喉與輕微抑菌作用。這樣的家庭療法，在兩個兒子成長過程中屢試不爽。檸檬或許並非神奇靈藥，卻在心理與生理上都給予我們家溫柔的支持。

兩個兒子大學畢業後南下美國，輾轉於洛杉磯（Los Angeles）與舊金山（San Francisco）工作。每次飛回多倫多（Toronto）探親，一進門，總要先來一大杯檸檬水。長途飛行後，人體因機艙乾燥而水分流失，一杯富含維生素C的檸檬水，既補水又提神。那酸香氣息，彷彿替他們洗去旅途的疲憊，也是遊子歸家時熟悉的滋味。

檸檬還是開胃的好幫手。若覺胃口欠佳，半個檸檬榨汁入水，兩杯下肚，胃液分泌增加，自然食欲大開。其酸味能刺激味蕾，喚醒沉睡的感官。做一壺檸檬紅茶亦是妙法：紅茶中的茶多酚與檸檬中的維生素C相遇，既提神又抗氧化。

當然，檸檬在餐桌上更是百搭。譬如檸檬煮雞翅：先將雞翅以蒜末、少許鹽與黑胡椒醃製，再擠入半顆檸檬汁，放入幾片檸檬同煮。酸味能軟化肉質，使蛋白質結構部分變性，雞翅更嫩滑；同時檸檬皮中的精油遇熱揮發，香氣四溢。又如烹調鮭魚或蝦蟹時，擠上幾滴檸檬汁，可去除腥味。那是因為腥味多來自胺類物質，酸性能與之中和，生成氣味較淡的鹽類，於是清鮮立現。

至於調酒，檸檬更不可或缺。無論是以琴酒為基底的檸檬雞尾酒，還是伏特加調製的清爽飲品，檸檬汁都負責平衡甜與烈，使口感清新有層次；酸與甜形成「風味對比」，讓味蕾產生愉悅的刺激。

除了入口，檸檬在廚衛清潔上亦大顯身手。水垢主要成分為碳酸鈣，遇到檸檬酸會發生化學反應，生成可溶於水的檸檬酸鈣，從而分解沉積。將檸檬片擦拭水龍頭與水壺內壁，靜置片刻再沖洗，亮潔如新。檸檬皮還能吸附異味，置於冰箱一角，自然清香。

然而，飲用亦要有節制。檸檬水酸性較強，空腹大量飲用可能刺激胃黏膜，引發不適；長期頻繁啜飲，酸液接觸牙齒，或會侵蝕琺瑯質，故可用吸管飲用，並於飲後以清水漱口。保存方面，整顆檸檬可置於冰箱數周；若已切開，應以保鮮膜包好，盡快食用，以防維生素氧化流失。

在我看來，檸檬之妙，不僅在營養數據，更在生活的安全感。它提醒我們，健康並不總是以昂貴為伴，有時只需一顆小小的檸檬。