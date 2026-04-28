兒子在加拿大 滑鐵盧市（Waterloo）工作，邀請我們老倆口去玩玩，我們就在附近的英語班裡聽聽課，瓦萊麗老師很欣賞我們的學習勁頭。

瓦萊麗老師教學很有經驗，學員們都喜歡她。開學第一天，她要大家按年齡排隊，我們老倆口排第一；老師又要大家按婚齡排隊，我們倆又是第一，我們是一九五八年結婚，已過了金婚，而班裡其他人大約都是三十來歲。要說學習精神，我倆表現突出，讀寫不錯，聽說弱一點，在班上算是學習尖子。

有一段時間老伴身體不佳，我一人去上學。一天課上突然來了幾個陌生人，其中一個是全副武裝的警察，腰纏一把大手槍和一圈子彈，背後掛著手銬，肩膀上有對講機，頭一偏就能和他人通話。他詢問全班：剛才誰走過校園？我應聲舉了手，因為從小學校園經過，路程能縮短不少，我天天走過校園來上課。

警察要我隨他單獨進一個房間，我心裡很高興，想著有機會和警察練練英語了。警察態度很嚴肅，他要看我的護照，我說護照在家裡放著，沒有帶在身上。他又問我剛才在路上都幹了些什麼？和誰說過話？要我把情況都寫下來，這時他肩膀上的對講機響了，他隨即出去接聽。

過一會兒，小學校長和瓦萊麗老師進來，他們告訴我，剛才的事已經搞清楚了，與我無關，他們向我道歉。因為滑鐵盧不久前有小學女生被害，家長和警察都很緊張。他們查清，剛才是一個年輕越南人騷擾女生，而我是白髮老頭。那個越南人前幾天還拿出他和妻子的結婚照給大家看，老婆打扮得光鮮亮麗。

我也抓住機會，表明自己是教師，要求校長讓我參觀他們的學校，了解加拿大學校概況。校長滿口答應。

幾天後，那個越南人被停學幾天，要他在家閉門思過，他也就不來上學了。這一次警察找我談話，是我生平第一次、也是唯一一次被人懷疑性騷擾 ，而且是在異國他鄉，是我一段蠻有趣味的回憶。我也因此和瓦萊麗老師成為好友，一直到現在還有聯繫。想起當年的事，現在都覺得好玩。