每年父親節來臨之際，兒女們總會寫些回憶，說些讚美父親的話，我也不例外。說起父親，他的故事有很多，今天我想講一段小小的回憶。

我的父親身材高大，在我眼裡，他就像一座巍峨的大山，那寬闊的肩膀，彷彿可以扛起一根大梁，那濃眉之下一雙閃亮的眼睛，蘊含著智慧與勇氣。為了讓家人過上好日子，父親毅然決定離鄉背井，遠渡重洋前往美國，留下我和母親在上海。那一年，我才八個月大。

從那以後，母親獨自將我撫養長大。在我的成長過程中，媽媽常常講起爸爸的故事，她教我唱的第一首兒歌是「世上只有爸爸好」，其實那原本是「世上只有媽媽好」，但她把歌詞中的「媽媽」改成了「爸爸」。

父親到了美國後，每天都會給母親寫信，母親也日日盼望著郵差的到來，她總是抱著我，一起去打開家門前掛著的小郵箱。那是一個帶著晨露潮濕的小木盒，我從中取出父親的來信遞給母親，她輕輕地吻著信封，小心翼翼地拆開，父親那一筆一畫工整有力的鋼筆字展現在我們眼前，母親的臉上，頓時綻放出如花的笑容。

後來，家中裝上了電話，每月父親都會打來一次越洋電話，母親早早知道通話的時間，總會靜靜地守在電話機旁，等待鈴聲響起的那一刻。盡管九○年代的國際長途電話費用昂貴，每分鐘兩美元，而當時上海普通人的月薪也不過一百元人民幣上下，但父親從不在乎，只是滔滔不絕地說著，彷彿有說不完的話。他最喜歡聽我在電話裡唱歌，說：「女兒的聲音真好聽。」

親人的思念讓時間顯得緩慢，而我的成長又讓時間飛快地流逝。七年後，我和母親也移民 來到了美國，到美國的那天晚上，月圓星明，花香拂面，是父親親自開車來機場接我們，在我們相聚的那一刻，我可以看到爸爸眼裡激動和興奮的淚花。

新家比上海的家大很多，我擁有了一間屬於自己的房間，裡面擺著全新的兒童家具，還有父親為我準備的許多玩具娃娃，既有中國的，也有美國的。父親背著我上上下下地參觀新家，我騎在他的背上，唱著他最愛聽的那首兒歌：「世上只有爸爸好，有爸的孩子像個寶，投進爸爸懷抱，幸福享不了。」