日子總是要過下去，我們慢慢適應了在榮陽街的生活。三哥在工餘時間，在家門口的空地上把健身器材擺好，只見他躺在那張能調節傾斜度的長凳上，深深吸一口氣後，把沉重的槓鈴輕易舉起，贏來了冼家眾男孩子們的熱烈掌聲。

他們要三哥收他們為徒，三哥一口答應了。學校停課，這五個男孩在家裡無所事事，三哥把他們組織起來健身，冼老二夫婦十分感激。

一天，冼二嫂邀請我們一家去她家吃晚飯，冼老二親自掌廚。冼老二是順德人，出生飲食世家，從小跟隨父親學廚藝。他們在十三行開設的「利口福飯店」已有好幾十年歷史，以特色順德小炒馳名廣州，客人中不乏達官貴人、社會名流。

難得有機會看到享負盛名的廚神冼老二下廚，我走進廚房看他操作，冼老二笑咪咪地一邊做，一邊向我解釋。印象中最深刻的，是那一道順德名菜「大良炒牛奶 」。

只見冼老二用極之麻利有韻律感的手勢，在鮮牛奶、蛋清中加入少許乾澱粉調勻，再把叉燒粒及各種配料加進去攪拌。冼老二說：「這道菜應該用雞肝、蝦仁、蟹肉、火腿做配料，但現在找不到，只好用叉燒粒將就了。」

他起鍋後，放入牛奶混合物，小火炒至呈凝固狀，裝盤堆成山形，撒上炸欖仁與香菜。顏色純白的小山上，點綴著紅紅的叉燒粒和翠綠的香菜，散發著鮮奶、雞蛋 香味，入口軟滑爽口，這只能說是烹飪的藝術珍品了。

一九六八年十二月，我告別了外婆、大哥、三哥、冼老二一家，下放到東莞務農。一天，收到三哥的來信，信中提到冼老二，說澳門 名人何賢先生回廣州參加廣州商品交易會，有關方面的政府官員請他晚宴，他說要到「江海海鮮酒樓」，並點名冼老二掌廚。酒樓領導得知消息，立即把冼老二調回廚房擔任主管，並把他伙夫級薪金提升回大廚級別。

直到今天，我仍然無法忘懷冼老二那一碟色、香、味俱全「大良炒牛奶」。（下）