南瓜米粉湯

泰式素食東炎醬，加入料理中，可使菜肴展現泰式的酸辣本色。平日吃慣了中、台式的米粉湯，不妨換換口味吧！

南瓜米粉湯

材料：南瓜、番茄、白蘿蔔、紅蘿蔔、豆腐、米粉、水。

調味料：麻油、泰式素食東炎醬。

南瓜米粉湯食材

作法：

1.南瓜洗淨，剖半去籽，切小塊；番茄洗淨，切小塊；白蘿蔔、紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.湯鍋置於爐火上，放入適量的水，沸騰後加入米粉汆燙2分鐘，撈起備用。

3.將南瓜、番茄、白蘿蔔、紅蘿蔔、水倒入湯鍋中燉煮。

4.南瓜煮至八分熟，加入豆腐，以麻油、泰式素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.待菜肴熟且入味，加入汆燙過的米粉，使菜肴、湯汁與米粉，融合均勻，即可盛起享用。

魚翅瓜米粉湯

魚翅瓜米粉湯

材料：魚翅瓜、高麗菜、紅蘿蔔、豆腐、香菜、米粉、水。

調味料：麻油、泰式素食東炎醬。

魚翅瓜米粉湯食材

作法：

1.魚翅瓜洗淨，去皮後剖半去籽，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；香菜洗淨，切小段；豆腐切丁，備用。

2.湯鍋內放入適量的水，沸騰後將米粉下鍋汆燙兩分鐘，撈起備用。

3.將魚翅瓜、高麗菜、紅蘿蔔、水倒入湯鍋中燉煮。

4.魚翅瓜八分熟，加入豆腐，以麻油、泰式素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.待菜肴熟且入味，加入香菜、汆燙過的米粉，使菜肴、湯汁與米粉，融合均勻，即可盛起享用。

櫛瓜米粉湯

櫛瓜米粉湯

材料：櫛瓜、番茄、大白菜、紅蘿蔔、米粉、水。

調味料：橄欖油、泰式素食東炎醬。

櫛瓜米粉湯食材

作法：

1.櫛瓜洗淨去皮，對半切，切小塊；番茄洗淨，切小丁塊；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊，備用。

2.湯鍋置於爐火上，放入適量的水，沸騰後，放入米粉汆燙兩分鐘，撈起備用。

3.將櫛瓜、番茄、大白菜、紅蘿蔔、水倒入湯鍋燉煮。

4.大白菜八分熟，以橄欖油、泰式素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.待菜肴熟且入味，加入汆燙過的米粉，使菜肴、湯汁與米粉，融合均勻，即可盛起享用。