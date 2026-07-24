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不是打瘦瘦針就好 減肥想瘦肚子 先分清「4種體質」

記者周宗禎／台南即時報導
變胖打瘦瘦身就好？中醫陳弘原提醒大家減重瘦肚子先分清「4種體質」。（陳弘原提供）
變胖打瘦瘦身就好？中醫陳弘原提醒大家減重瘦肚子先分清「4種體質」。（陳弘原提供）

許多民眾體重過重，尤其是「中廣身材」認為只要使用「瘦瘦針」就能解決、恢復體態與健康。台灣衛福部新營醫院中醫師陳弘原說，減重針劑並非人人適合，更不是解決肥胖的萬靈丹。「體重只是結果，肚子的成因才是關鍵。」

陳弘原認為減重不能只看數字，找出肚子變大的真正原因，才是健康的起點。他說，很多人明明吃得不多，褲頭卻愈來愈緊，體重一路向上，凸起的不管是「啤酒肚」或「鮪魚肚」，都不只是外觀改變，更可能是久坐、飲食失衡、活動量不足甚至是血糖血脂及脂肪肝等代謝危機。

陳弘原指出，同樣是腹部肥胖，每個人的身體狀況大不相同，瘦瘦針可快速降低食慾、幫助甩掉體重，卻有嚴重副作用風險。腹部肥胖者常見痰濕、脾虛、氣虛及血瘀四種類型，中醫講求辨證論治，能對症治療減少可能副作用。

痰濕型患者通常「肚子像套著救生圈」，久坐、少動，偏好油炸、甜食、宵夜或飲酒者常見。除腰腹脂肪堆積，也常感身體沈重、精神昏沉，排便易黏滯。

脾虛型的人經常「吃得少卻總是發脹」，困擾往往不是吃太多，而是「吃一點就脹，吃完就累」。中醫的「脾」涵蓋消化與運化功能，脾胃弱時易出現腹脹、疲倦及排便偏軟。

氣虛型患者容易疲憊，「不是懶，是電量真的不足」，經常處理一般工作就耗盡體力，稍微走動就氣喘、心悸。若勉強採取激烈節食或高強度運動，往往還沒瘦下來，疲勞感就先加重。

血瘀型則是「腰腹像一堵推不動的牆」，因脂肪集中腰腹且觸感較緊實，不易因短期飲食控制改變，常伴隨肩頸僵硬、面色晦暗或睡眠不佳。陳弘原說，這常是久坐、壓力與熬夜長期累積的結果。

陳弘原提醒「虛型」體質民眾，，第一步絕對不是盲目少吃或高強度運動。「有些人的減重需要踩煞車，有些人則要先修好引擎。」若身體已處於疲倦狀態，再強行節食，短期雖可能瘦，若精神與睡眠未改善，極易遇到瓶頸甚至迅速復胖。

他說，正確做法應是先經醫師評估，從健脾、益氣與規律作息著手，先把體力與精神補足，再配合適當飲食與運動。「真正理想減重，不只是少了幾公斤，而是走路不喘、精神變好、睡眠改善，血糖與血脂也回到健康範圍。」

院方提醒民眾肥胖成因複雜，可能與內分泌、藥物或睡眠障礙有關，民眾在嘗試任何減重藥物、中藥或針灸前，應先接受專業醫療評估，選擇能長期維持的健康管理方式。

變胖打瘦瘦身就好？中醫陳弘原提醒大家減重瘦肚子先分清「4種體質」。（陳弘原提供）
變胖打瘦瘦身就好？中醫陳弘原提醒大家減重瘦肚子先分清「4種體質」。（陳弘原提供）

精華 FAQ

  • 因為體重上升只是結果，真正關鍵是腹部肥胖背後的成因。瘦瘦針雖能降低食慾、幫助減重，但不一定適合所有人，且可能有副作用風險。

  • 痰濕型常久坐少動、愛油炸甜食；脾虛型易吃少就脹、吃完就累；氣虛型容易疲倦、走動就喘；血瘀型腰腹緊實、常伴肩頸僵硬與睡不好。

  • 應先由醫師評估體質與肥胖原因，再從健脾、益氣、規律作息與適當飲食運動著手。若身體已很疲倦，先強行節食或高強度運動，反而可能更累、較易復胖。

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