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瘦瘦針正夯 中醫：「耳穴貼壓」輔助 改善壓力性進食

記者周宗禎／台南即時報導
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研究顯示耳部刺激可能透過大腦食慾中樞、自律神經與腸胃功能調節，影響食慾相關荷爾蒙...
研究顯示耳部刺激可能透過大腦食慾中樞、自律神經與腸胃功能調節，影響食慾相關荷爾蒙。（院方提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瘦瘦針可降低食慾，但需醫師依個人狀況完整評估。
  • 重點二：耳穴貼壓可輔助減重，特別適合壓力性進食調節。
  • 重點三：減重應結合飲食運動睡眠管理，勿迷信單一療法。

俗稱「瘦瘦針」近來備受關注。許多人因而成功減重，卻也有風險，不是人人適合。台灣衛福部新營醫院中醫科陳弘原醫師指出， 此類藥物能降低食慾、增加飽足感及介入代謝機轉；但體重管理不能只看「吃多少」，更應評估壓力、睡眠、飲食型態與代謝症候群等風險。

陳弘原表示，減重藥物GLP-1受體促效劑仍需醫師依個人 BMI、血糖血脂、肝腎功能及家族病史等條件完整評估。正接受減重藥物治療患者，若經評估適合，中醫「耳穴貼壓」可作為輔助，協助在飲食控制與壓力調節建立更穩定效果支持。

耳穴貼壓常見四大核心穴位。陳弘原指出，耳穴貼壓是中醫常見外治輔助方式，通常使用王不留行籽或磁珠貼附於耳部特定穴位，由患者在飯前、嘴饞或壓力大時輕壓刺激。

現代研究顯示，耳部刺激可能透過大腦食慾中樞、自律神經與腸胃功能調節，影響食慾相關荷爾蒙。臨床上常依個人體質選用以下穴位：

飢點、內分泌點： 常用於協助調節食慾與身體代謝感受，有助於降低嘴饞與進食衝動。

耳神門： 常用於安定情緒、緩解壓力，可輔助改善因焦慮或睡眠不佳引起的「壓力性進食」。

胃點： 協助調整胃部感受，能緩解控制食量初期所產生的胃部空虛感或脹悶不適。

陳弘原提醒，耳穴貼壓並非「一按就瘦」的魔法，也不能取代處方藥物、營養調整與規律運動。 它是有價值的輔助工具，有意識按壓有助幫提高自我覺察、調適飲食節律。

他說，減重最重要的不是短期數字，而是長期維持。西藥可助控制食慾與代謝風險，中醫耳穴則從壓力調節與身體感受切入，兩者專業評估下整合運用更有效提升減重持續。

院方呼籲民眾面對肥胖、血糖異常或脂肪肝等困擾，體重管理不宜依賴單一療法，更切勿自行購買網路藥品、共用藥物或輕信「免控制飲食」等誇大宣稱。應尋求合格醫師診察並建立飲食、運動、睡眠、壓力管理，尤其中西醫輔助整合，更能瘦得安全又健康。

中醫耳穴貼壓助攻體重管理會有更佳效果。（院方提供）
中醫耳穴貼壓助攻體重管理會有更佳效果。（院方提供）

精華 FAQ

  • 因為這類GLP-1受體促效劑需依BMI、血糖、血脂、肝腎功能與家族病史等條件評估，並非每個人都適合，應由醫師判斷是否適用。

  • 耳穴貼壓可作為輔助工具，透過刺激特定耳穴協助調節食慾、穩定情緒與壓力，對嘴饞、焦慮或睡眠差造成的進食衝動較有幫助。

  • 院方提醒民眾不要依賴單一療法，也別自行購買網路藥品或相信免控制飲食的宣稱；應由合格醫師評估，並建立飲食、運動、睡眠與壓力管理。

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