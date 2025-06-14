產後瘦不下來不是妳的錯 營養師解析荷爾蒙變化真相

產後媽媽受到荷爾蒙變化、睡眠不足、作息混亂、育兒與家庭壓力影響，身體常處於慢性壓力與代謝失調狀態，讓減重變得特別困難。示意圖。（本報資料照片）

生產不只是對身體的考驗，產後瘦身的體態壓力，更是不少媽媽的最深的無力感。擁有近20萬粉絲的YouTuber 「小冰's happy diet」，近日中首度公開自己產後復胖8公斤，她不只因為減重 不敢聚餐，甚至一度因為丈夫問了一句「要不要吃拉麵」而情緒崩潰。營養師張宜婷說，愈想瘦愈焦慮，愈焦慮愈瘦不下來。

小冰說，為回到產前狀態，曾一度陷入「數字焦慮」，不僅天天強迫自己量體重，只要數字多出0.5公斤，就立刻感到挫敗與焦躁。她嚴格壓抑食慾，只吃無油水煮餐盒，甚至連滷味都特別備註「不要醬、不要油」，極度擔心攝取多餘熱量導致減重失敗。

然而，小冰的體重仍無明顯變化，穿衣風格愈趨寬鬆，連照鏡子都感到沮喪，甚至開始否定自己。後來學者跟自食物和解，在營養師幫助下，重建飲食觀念，擺脫過度停滯期，找回對自己的肯定。不少人在影片留言直呼「彷彿看到自己」，引起媽媽們共鳴。

張宜婷說，產後媽媽受到荷爾蒙變化、睡眠不足、作息混亂、育兒與家庭壓力影響，身體常處於慢性壓力與代謝失調狀態，讓減重變得特別困難。若此時 急於瘦回產前體態，卻又缺乏正確引導，陷入極端節食或高壓策略，反而讓荷爾蒙更加失衡，形成愈想瘦愈焦慮，愈焦慮愈瘦不下來的惡性循環。

張宜婷指出，正常產後女性的體脂本就會偏高，特別是腹部與大腿，這是身體自然調整的結果，需要時間與耐心恢復。然而，在因缺乏專業支持，只能仰賴過去記憶中的減重方式，不只減重讓自己失去信心，更會責怪自己，應該加入營養指導與荷爾蒙分析，尋求專業支持。