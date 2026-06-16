長輩電視愈開愈大聲要注意 醫示警：失智風險恐增1.4倍

高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓表示，聽損會影響語言無法溝通、動腦，容易引發失智症，建議家人發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力，聽損者可透過戴助聽器，降低失智風險。（123RF）

國際知名醫學期刊「刺胳針 」發表14項失智風險因子，包括糖尿病、高膽固醇、高血壓 、肥胖、吸菸、空污、頭部受傷，以及憂鬱症 、不運動、飲酒，與低教育程度、聽力障礙、視力損傷、社交孤立等。醫師表示，聽損是失智危險因素之一，依「刺胳針」研究指出，若能改善聽損可降低7％失智風險。另有國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽損者可透過配戴助聽器，降低失智風險。

台灣高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓16日參加立法院厚生會失智症倡議推動委員會專家會議表示，聽損與失智相關原因是大腦顳葉同時管理聽力及語言，聽損時也會影響語言無法溝通、動腦，容易引發失智症。門診常見失智長者多為聽力不佳，說明病情時需要用很大的聲音說話，但病人理解程度往往不佳，溝通十分困難，建議一旦家人發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力。

台灣65歲以上出現聽力不佳的長者約有6成，台北榮總神經內科副主任傅中玲說，國際研究指出，聽損者較沒有聽損者，失智風險增加1.4倍，但聽力不佳可戴助聽器，降低失智風險。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，為了降低失智，多鼓勵民眾動腦、運動、增加社會網絡，但有聽損時，一個人不與他人溝通，沉浸在個人世界，就會增加失智風險。其實聽力篩檢不是問題，問題是篩檢後，可能因個人因素，或助聽器受限於價格，品質有所差異，長者不願意戴助聽器，也無法降低失智風險。

甄瑞興說，不只是聽力，視力受損時看不清楚，無法看電視、閱讀與外界連結，也會增加失智風險，呼籲年長者因白內障造成視力障礙時，應置換水晶體，恢復視力。傅中玲也說，北榮研究發現，若有缺牙、牙齒咬合不正等，也容易增加失智風險，建議應戴假牙，降低失智風險。

至於，國衛院2020至2023年進行的全國社區失智症與失能流行病學調查，2022年65歲以上失智症盛行率約7.99%；以性別盛行率分析，女性為9.36%，高於男性6.35%，推估今年失智症總人口將達39.8萬人。

為何女性失智高於男性？傅中玲說，應是女性平均餘命較男性長，早年教育程度低於男性，且女性年輕時有女性荷爾蒙保護，及女性病識感高，相較男性勇於就醫，這些因素導致女性年長後失智盛行率高於男性，建議民眾及早避免三高、頭部外傷、聽損、視力缺損等，才能遠離失智症。