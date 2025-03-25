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台72%長輩有「缺牙」情況 營養不均易肌少、衰率增失能危機

記者廖靜清／台北即時報導
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國健署署長吳昭軍（中）與去年得到銀髮料理競賽專業組金牌的高雄翰品主廚一起示範料理。（記者廖靜清／攝影）
國健署署長吳昭軍（中）與去年得到銀髮料理競賽專業組金牌的高雄翰品主廚一起示範料理。（記者廖靜清／攝影）

超高齡社會來臨，2025年1月的數據顯示，台灣65歲以上老年人口數已達450萬8419人，「健康老化」愈來愈重要。欲達到這個目的，要維持肌力以降低衰弱風險，其關鍵為均衡飲食，國健署署長吳昭軍表示，最重要的就是讓長輩「咬得動、吃得下」。

吳昭軍指出，台灣長者72%有部分缺牙，29.9%覺得自己的牙齒功能差；65.8%因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，而限制吃東西的種類。如果咬不動、吞不下，容易因蛋白質、膳食纖維、鈣、鎂、維生素D等營養素攝取不足，漸漸流失肌肉、免疫力下降，導致各種毛病上身。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，長輩在「我的餐盤」六大類食物中，每日應攝取的蔬菜類、水果類、乳品類低於標準，原因跟牙齒狀況、咀嚼或吞嚥不佳有關，限制了吃東西的種類，無法好好吃完一餐，造成熱量和營養皆不夠。

為了照顧高齡者的營養，國健署於2019年推出「高齡營養質地調整飲食」，透過檢測食物的軟硬度，讓有牙口問題的長輩吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。吳昭軍強調，國健署也補助各地方政府布建「社區營養推廣中心」，讓營養師走入社區，為地方長輩提供營養照護。

吳昭軍說，目前全國社區營養推廣中心及分中心已設立74處，聘用118位營養師，主動找出營養不良風險者或營養不良者，提供衛教、個人諮詢及追蹤關懷，至今服務逾60萬人次。今年的目標是達到聘請190位社區營養師，布建85處社區營養推廣中心，期望未來368個鄉鎮都能有在地營養服務。

吳昭軍分享，過去在偏鄉開業當醫師時，獨居老人的飲食狀況令人憂心，雖然政府後來有送餐、社區共餐服務，但有些長輩看了菜色不知從何吃起，只能選自己咬得動的食物。老人家挑食容易食欲減退、食量減少，若有營養師協助將食物質地調整至軟質，有助於提升長輩的營養健康。

國健署去年首次舉辦銀髮料理競賽，提升大眾對質地調整飲食的了解，吸引各界好手發揮創意設計高齡飲食。今年將擴大辦理，廣邀餐飲業者、學校單位、醫療或長照機構、社區團體等對銀髮料理有興趣的民眾報名參加。

高齡長輩跟成年人一樣，應注意每日飲食均衡且足夠。（記者廖靜清／攝影）
高齡長輩跟成年人一樣，應注意每日飲食均衡且足夠。（記者廖靜清／攝影）

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