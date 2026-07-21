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研究：喜歡吃洋蔥的人 糖尿病、高血壓風險較低

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營養師表示，洋蔥含有許多對健康有益的成分。對高血壓患者來說，可以嘗試增加洋蔥攝取...
營養師表示，洋蔥含有許多對健康有益的成分。對高血壓患者來說，可以嘗試增加洋蔥攝取，看看是否保持血壓穩定有幫助。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究指出，特定OR2T6基因變異會讓人更偏好洋蔥，且這群人第2型糖尿病與高血壓風險較低，但專家強調仍需搭配整體健康飲食。

你可能聽過，有些人因基因影響而討厭香菜的味道。一項最新研究指出，有些人天生就更喜歡另一種常見食材洋蔥，而這種偏好可能也反映出健康上的優勢，這類人罹患第2型糖尿病高血壓的風險也較低。

這項發表於「BMC Medicine」的研究發現，具有「喜歡洋蔥」基因傾向的人，罹患第2型糖尿病或高血壓的風險較低。研究團隊分析英國大型健康研究「UK Biobank」超過16萬名37歲至73歲參與者的資料。資料庫收錄受試者的基因資訊外，也包含他們對各種食物的偏好，例如葡萄柚、辣根、山葵、鹽及洋蔥等。

★基因可能影響食物偏好

研究人員分析後發現，攜帶特定OR2T6嗅覺受體基因變異的人，更容易喜歡洋蔥。接著，他們進一步檢視這些人的健康狀況。結果發現，具有這項基因變異、也較喜歡洋蔥的人，被診斷為高血壓與第2型糖尿病的風險較低，而研究並非由任何洋蔥相關產業贊助。

研究第一作者、澳洲昆士蘭大學分子生物科學研究所遺傳流行病學家Daniel Liang-Dar Hwang博士表示，營養學研究最大的挑戰之一，就是難以判斷究竟是某種食物本身改善了健康，還是健康的人本來就比較常吃這類食物。

他說：「由於味覺與嗅覺會大幅影響我們選擇哪些食物，因此我們想了解，影響這些感官的基因，是否能幫助我們更深入理解飲食與健康之間的關係。」

為什麼喜歡洋蔥與較低疾病風險有關？目前仍沒有明確答案，但專家提出幾種可能的解釋。營養師Jessica Cording表示，洋蔥本身就是一種營養豐富的蔬菜，含有許多對健康有益的成分。洋蔥富含類黃酮、槲皮素及膳食纖維，這些成分都有助於心血管健康。

此外，洋蔥經常出現在營養密度較高的料理中，例如大量使用蔬菜的餐點。Cording說：「洋蔥是地中海飲食的重要食材，也常出現在較健康的料理中。」她補充，健康的飲食模式本身就有助於降低罹患第2型糖尿病的風險。

美國塔夫茨醫學中心糖尿病與血脂中心共同主任Richard Siegel醫師則認為，也可能是喜歡洋蔥的人，同時也更偏好其他健康的植物性食物。

他說：「如果一個人因基因因素而更傾向攝取以植物為主、較少加工的飲食，包括洋蔥在內，這些食物中的植物化學物質可能有助於降低高血壓與糖尿病風險。」

另一方面，研究共同作者、Monell化學感官研究中心首席科學長Danielle Reed博士指出，不喜歡洋蔥的人，可能因此攝取較少相關營養素。

她說：「不是每個人都能聞到讓洋蔥變得美味的那些香氣。如果無法感受到那些風味，就會比較少吃洋蔥，也可能因此少獲得它帶來的健康益處。」

多吃洋蔥就能降低血壓、預防糖尿病嗎？專家目前仍不願下此結論。Hwang說：「我們的研究顯示，食用洋蔥可能有助於降低血壓及減少第2型糖尿病風險，但僅憑這項研究，還不足以建議民眾為了這些目的而特別增加洋蔥攝取量。」

Cording也認同這個看法，「沒有任何一種單一食物可以單獨影響疾病風險。我不會建議大家把洋蔥視為治療高血壓或糖尿病的方法，但它確實是一種營養豐富的食材，可以成為健康飲食模式的一部分。」

★專家：飲食習慣 才是重點

研究重點並不是要所有人都開始大量吃洋蔥，而是提醒大家，洋蔥確實具有一些健康價值。如果本來就喜歡洋蔥，不妨適度增加攝取。

Reed說：「對高血壓患者來說，可以嘗試增加洋蔥攝取，看看是否對自己有幫助。每個人在營養方面都是獨一無二的個體。」

不過，Siegel醫師提醒，別期待只靠洋蔥就能改善健康。他建議，維持規律運動，並遵循地中海飲食或DASH飲食等健康飲食模式，才是維護健康的重要方法。

Cording最後也說：「如果你喜歡洋蔥，那很好；如果不喜歡，也不需要勉強自己吃。還有很多其他蔬菜，同樣能提供豐富的健康益處。」

精華 FAQ

  • 研究發現，較喜歡洋蔥且帶有特定基因變異的人，被診斷為第2型糖尿病與高血壓的風險較低；但作者也提醒，這只能顯示關聯，還不能直接證明洋蔥本身就是原因。

  • 團隊分析UK Biobank超過16萬名37歲至73歲參與者的基因與飲食偏好資料，發現OR2T6嗅覺受體基因變異者更容易喜歡洋蔥，並進一步比對其健康紀錄。

  • 專家指出，洋蔥雖含類黃酮、槲皮素與纖維，但疾病風險通常取決於整體飲食與生活型態；規律運動、地中海飲食或DASH飲食，才是更重要的健康基礎。

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