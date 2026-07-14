50歲以上女性 慢走燃燒脂肪比快走多
一項針對停經後女性的研究發現，步行時以每小時3.2英里的慢走速度，減脂效果比快走更佳，但因樣本數少，結果仍需更多研究驗證。
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一項針對停經後女性的研究發現，步行時以每小時3.2英里的慢走速度，減脂效果比快走更佳，但因樣本數少，結果仍需更多研究驗證。
很多人認為高強度運動是燃脂和減重的唯一方法，但研究發現對於50歲以上的女性來說，步行並不適用這個道理，研究團隊發現走得較慢的女性燃燒的脂肪比走較快的女性還多，而減脂效果最好的步行速度是每小時3.2英里。
Women's Health報導，一項刊登於國際期刊「Nutrients」的研究追蹤25位停經後的女性，她們被要求進行為期15周的步行運動，時間到之後，其中九位停止步行運動，另外16位繼續進行一樣長達15周的步行運動。
所有參與實驗者一周步行四天，一次走約3英里，走最快的組別每小時走約4.1英里及每天運動45分鐘，走最慢的組別步行速度約一小時3.2英里，每天運動54分鐘。
進行步行實驗30周的16位女性中，走得較慢的組別減脂量是走較快組別的2.73倍，此外，快走組在結束30周的運動後才開始減脂，但慢走組的脂肪在實驗進行期間就持續減少。
慢走為什麼能促進減重目前原因仍未完全明確，研究團隊只發現慢走組減重較多，但並未細究原因，他們推測快走容易氣喘吁吁，使得身體較可能用血糖，也就是葡萄糖作為能量，但慢走時身體以燃脂作為能量來源，不過還需要更多研究來證明兩者之間的關聯，已有其他研究表明走得慢但走得遠可以增進肌耐力，而快走則能鍛鍊心臟。
研究發現，減重最成功的步行速度是每小時3.2英里，不過這項研究屬小型研究，研究結果是否適用所有人尚不明確。
紐約健身中心SoHo Strength Lab共同創辦人、註冊營養師、體能訓練專家馬瑟尼說，想增加自己的步行步數，最好的方法就是養成習慣，例如上班前散個步，或在一天的休息時間中走上一兩圈，步數也會隨著一天的時間過去而累積，就盡自己所能，有時間的時候就能進行。
研究指出，50歲以上或停經後女性若以較慢速度步行，燃燒脂肪的效果可能比快走更好，且慢走組在實驗期間就持續減脂。 研究追蹤25位停經後女性，要求每周步行4天、每次約3英里；快走組約每小時4.1英里，慢走組約每小時3.2英里。 研究規模只有25人，是否適用所有人仍不明確。專家建議先養成日常步行習慣，例如上班前散步或利用空檔累積步數。
精華 FAQ
研究指出，50歲以上或停經後女性若以較慢速度步行，燃燒脂肪的效果可能比快走更好，且慢走組在實驗期間就持續減脂。
研究追蹤25位停經後女性，要求每周步行4天、每次約3英里；快走組約每小時4.1英里，慢走組約每小時3.2英里。
研究規模只有25人，是否適用所有人仍不明確。專家建議先養成日常步行習慣，例如上班前散步或利用空檔累積步數。
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