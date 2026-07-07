秋葵低卡高鈣減肥聖品 3大NG料理讓營養素流失

營養師提醒，秋葵低熱量高鈣，富含纖維，是夏季減肥常見蔬菜，但處理時勿整段切蒂或汆燙過久，避免營養與黏液流失；示意圖。（圖／123RF）

夏季高溫讓人疲憊，低卡高鈣的秋葵是完美減肥聖品！但你煮對了嗎？營養專家指出，大刀切蒂頭、水煮過久等NG行為，都會讓秋葵滿滿的營養流失掉。

秋葵又被稱為「美人指」，是夏季盛產的綠黃色蔬菜。台灣農業部 指出，秋葵有豐富的膳食纖維、鈣、鎂、維生素A、B、K、菸酸、葉黃素等營養素，更因其高鈣、低脂、低熱量的特性，成為許多人夏天減肥的聖品，每100公克秋葵只有37大卡的熱量，鈣含量與鮮奶差不多。

而秋葵最具特色的黏液，主要來自果膠等水溶性膳食纖維，有助整腸、促進排便，也能延緩飯後血糖 與膽固醇上升。但秋葵也富含鉀，提醒有腎病的人要斟酌食用。

秋葵3大營養好處：1. 低熱量、高纖維，增加飽足感、2. 富含鈣、鎂與多種維生素、3. 黏液有助腸道與血糖控制。很多人都會用汆燙處理，而秋葵雖然好料理，卻很容易因為保存、清洗、去蒂或加熱方式錯誤，讓營養白白流失。根據日媒《Hint-Pot》訪問營養師藤田惠美子提醒，以下3大NG處理方式，容易讓你錯失秋葵豐富的營養素。

NG 1：蒂頭整段切掉

許多人會把秋葵蒂頭整段切除，但這樣容易讓水溶性營養素與黏液從切口流失。建議只沿著蒂頭周圍薄薄削除硬邊，不要大刀切斷。若要汆燙，也可整根下鍋，燙熟後再切蒂頭，更能保留營養。

NG 2：汆燙太久

秋葵含有維生素C、葉酸、鉀與水溶性膳食纖維，長時間水煮會增加營養流失，也會讓口感變得過度軟爛。若只是想保持脆度，汆燙30秒至1分鐘即可。若想要黏液更明顯，用來拌飯或拌麵，可稍微延長加熱時間。

NG 3：忽略表面細毛

秋葵表面細毛雖然代表新鮮，但吃起來可能影響口感。處理時可在砧板撒鹽，將秋葵來回滾動搓揉，再沖洗乾淨；也可放在原本網袋中用流水輕輕搓洗。

農業部提醒，秋葵是很嬌嫩的蔬菜，它不耐低溫也不耐乾，如果買回家直接連袋丟進冷藏室，可能因低溫障礙或乾燥而變色、腐爛。建議先用廚房紙巾或報紙包起，再放入塑膠袋或密封盒中，置於冰箱蔬果室保存。保存時避免擠壓，最好平放。

若想延長鮮度，也可使用「水瓶直立法」：準備玻璃瓶或高窄容器，底部放少量清水，將秋葵蒂頭朝下直立放入，再蓋上保鮮膜或瓶蓋，放進蔬果室。這樣可讓秋葵吸收水分，維持鮮脆。

總之，秋葵營養豐富又低熱量，但要吃得好，關鍵在於「保存別太冷、蒂頭別切太多、加熱別太久」。掌握這些小技巧，就能完整保留秋葵的黏液、脆度與營養。