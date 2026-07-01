糖尿病不能吃水果？ 打破糖友甜度恐懼 「甜不甜」非控糖判斷標準

營養師呼籲，每天吃足兩份水果、並選擇低GI、高膳食纖維的水果，更有助於血糖管理。（記者廖靜清／攝影）

「水果太甜，糖尿病 不能吃？」這個觀念流傳多年，深深影響不少糖尿病患者的飲食選擇。中華民國糖尿病衛教學會1日公布最新調查發現，超過七成糖尿病友每周吃水果不到3天，平均每天僅攝取0.4份水果，不到建議量的五分之一，顯示糖友的「甜度恐懼」，讓水果攝取量出現嚴重赤字。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，許多患者誤以為「愈甜的水果，血糖升得愈快」，其實「甜度」與「GI值」並不能畫上等號。許多低GI水果因口感香甜而遭誤判，例如奇異果、木瓜等。相反地，看起來不甜的玉米等高澱粉食物，反而容易被忽略對血糖的影響。

歐弘毅說，這種錯誤認知讓不少患者長期陷入「防衛性飲食」，水果愈吃愈少，反而導致膳食纖維、維生素C等重要營養素攝取不足。真正影響血糖的並非單純「甜不甜」，而是升糖特性、營養組成與攝取方式，若完全不吃水果，反而可能造成膳食纖維、維生素C等營養不足，不利長期控糖。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長李淳權分析，「2026糖尿病友及親友 水果及蔬菜攝取認知調查」發現，糖尿病友與一般民眾在蔬菜攝取上的差異不大，但水果攝取卻相差超過三成，顯示患者真正害怕的是「帶甜味的水果」，而非整體蔬果攝取不足。未來衛教重點應放在破除「甜度等於高GI」的迷思，而不是一味要求患者少吃水果。

事實上，美國糖尿病學會（ADA）2026年最新版「糖尿病照護標準」也持續建議，糖尿病患者應以「完整新鮮水果」取代果汁，鼓勵攝取富含膳食纖維、營養密度高的原型水果，而非完全避免水果。

營養師何明華表示，近年研究顯示，每天吃足兩份水果、並選擇低GI、高膳食纖維的水果，更有助於血糖管理。例如在正餐前約30分鐘食用奇異果，其中的膳食纖維可延緩糖分吸收，有機酸則能減慢胃排空速度，若同步減少等熱量澱粉攝取，有研究發現可降低餐後血糖高峰；長期維持適量水果攝取，也有助提升胰島素敏感性。

何明華提醒，糖尿病患者真正需要注意的是「份量、種類與整體飲食搭配」，而非完全禁止水果。相較於果汁、果乾等加工產品，完整水果保留膳食纖維，更有助延緩血糖上升，同時可補充維生素、植化素等多種營養，有助降低慢性發炎及促進傷口癒合。

曾有糖尿病前期的張小姐分享，過去因擔心血糖升高，幾乎不敢吃水果。在專業醫療團隊建議下，連續兩周於正餐前食用兩份低GI水果，並搭配連續血糖監測（CGM）觀察，發現血糖波動反而更穩定，精神狀況也有所改善，讓她重新建立對水果的信心。

專家提醒，糖尿病飲食管理不應建立在恐懼之上，而是建立正確觀念。選擇完整水果、控制份量、搭配均衡飲食與規律運動，才能兼顧血糖控制與營養均衡，降低糖尿病相關併發症風險。

中華民國糖尿病衛教學會1日公布最新「2026 糖尿病友及親友 水果及蔬菜攝取認知調查」，揭示糖尿病友存在嚴重的「甜度恐懼」。（記者廖靜清／攝影）

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，選對食物、控對份量也能控穩血糖。（記者廖靜清／攝影）