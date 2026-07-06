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提升心率、促新陳代謝 「快走族」死亡風險降43%

編譯盧思綸
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近年來步行成為許多人維持健康的日常運動，研究分析發現，快走族的整體死亡風險比步速...
近年來步行成為許多人維持健康的日常運動，研究分析發現，快走族的整體死亡風險比步速最慢族群低43%。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，快走可降低死亡與慢性病風險，步速也能反映身體機能；若走路明顯變慢，可能代表健康出現警訊。

紐約郵報報導，步行近年成為許多人維持健康的日常運動，除了有助提升心率、促進新陳代謝以及降低疾病風險，步行速度也被視為反映身體機能與長壽線索。2024年一項統合分析發現，快走族的整體死亡風險，比步速最慢族群低43%；過去研究也顯示，走路較快的人通常更可能長壽，且這項關聯不受體重影響。

報導指出，每分鐘約100步可作為快走的參考值。這樣的步速約等於每小時3英里（約4.8公里），通常代表已達快走強度，可能與較佳健康結果有關。

走得快與多項健康益處有關，包括心血管疾病與第二型糖尿病風險較低。還有研究發現，快走可能有助於年長後維持較佳大腦功能。相反，步速較慢，尤其是隨年齡增長逐年變慢，可能是認知退化或失智的警訊。

2022年一項小型研究則提出不同年齡層快走的參考速度與時間。這些數字不是硬性健康標準，而是用來觀察健康成年人心肺、肌力與活動能力的大致狀態；若走路速度明顯比過去慢，尤其是突然變慢，可能代表身體機能出現變化。

對健康成年人來說，外出散步時可把「走到呼吸稍微加快、但仍能交談」作為快走目標。若以走完1英里（約1.6公里）作為參考：20幾歲至30幾歲約可在13至19分鐘內完成，40幾歲約14至16分鐘，50幾歲約15至17分鐘，60幾歲約16至18分鐘，70歲以上約20分鐘。

明尼蘇達州醫美及抗老診所EVOyouthful醫師助理沃格斯特羅姆（Elizabeth Vogstrom）表示，快走不只可能有助長壽，也能反映多項健康指標。她指出，一個人的健檢數值可能正常，但身體力量、耐力、活動能力、平衡感或心肺適能仍可能已經開始下降，而步行速度往往能在這些變化於日常生活中變得明顯前，率先顯現端倪。

若一個人的步態或走路速度突然下降，可能代表潛在健康問題。沃格斯特羅姆指出，步行速度意外變慢，可能反映體能退化、肌肉量流失、心血管限制、關節問題、神經系統變化，或其他需要進一步關注的健康疑慮。

部分專家甚至將步行速度稱為「第六生命徵象」，因為它能提供身體在日常生活中運作狀況的線索。

報導也指出，走得更快通常代表步數增加，進一步帶來更多健康益處。研究顯示，每日步數超過6000步，與心血管疾病風險降低40%至50%有關，包括心臟病發作與中風。

精華 FAQ

  • 文中引用2024年統合分析指出，快走族的整體死亡風險，比步速最慢的族群低43%，顯示走得快與較佳長壽表現有明顯關聯。

  • 報導提到每分鐘約100步可作為快走參考，約等於每小時3英里。快走有助提升心率與新陳代謝，並與較低心血管疾病、第二型糖尿病風險有關。

  • 專家指出，步行速度常能在日常明顯變差前，就先反映力量、耐力、平衡與心肺功能下降；若突然變慢，可能暗示肌肉流失、關節、神經或心血管問題。

心血管疾病 糖尿病

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