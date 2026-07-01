芒果吃過量 抗凝血藥物恐沒療效

芒果。(記者謝進盛／翻攝)

芒果香甜可口是夏季必吃水果，不過並非人人都適合大量食用。醫師提醒，若有使用傳統抗凝血藥華法林（Warfarin）的患者，吃芒果及特定綠色蔬菜要特別小心，過量可能會產生交互作用，反而會讓藥效「沒有療效」。

台灣心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，抗凝血藥華法林需要肝臟中做轉換，如果食用過量的芒果、綠色蔬菜、香菇等，會跟肝臟中的抗凝血因子作用，不一定都是「促進抗凝血」更容易出血，有的時候反而會讓這個藥「沒有療效」。

黃建龍說，現在有新型的抗凝血劑，就不會有吃什麼食物交互作用問題，不過醫師在開藥時會看患者的身體情況，選擇使用哪一款抗凝血劑，大部分用在洗腎病人或裝設金屬瓣膜等，因此醫師都會提供衛教單張讓患者注意飲食。

另外，台灣振興醫院臉書也提醒，芒果建議每天控制在1顆或1片以內；葡萄柚與西柚內含「呋喃香豆素（Furanocoumarins）」，會狠狠鎖住肝臟的代謝酵素，大幅放大藥效，引發嚴重的出血危機；奇異果 屬於高維生素K水果（每100克含約40微克），大量食用會讓抗凝血藥效直接失效；蔓越莓與蔓越莓汁會悄悄增強華法林的抗凝血作用，大幅增加皮下出血和胃腸道內出血的機率；酪梨含有較高的維生素K與脂肪，會干擾腸道吸收或加速藥物代謝，進而降低藥物的療效。

黃建龍提醒，不是這類食物都不能吃，而是要適當控制攝取量，避免影響藥物。

至於可安心適量食用的水果，有西瓜水分高、維生素K極低；荔枝與龍眼雖然不含維生素K、不干擾藥效，但因為含糖量偏高，有糖尿病的病友還是要控制攝取量；香蕉與水蜜桃對凝血功能影響極小，但仍要適量食用；鳳梨正常適量食用，不會干擾藥物在體內的運作。

服用華法林最忌諱飲食習慣突然大反彈，如果真的很想吃某種水果，請每天維持「固定的小份量」；服藥務必配水，否則會直接破壞藥物在體內的穩定度；服藥期間若發刷牙時牙齦出血不止、沒碰撞卻突然出現大片青紫瘀青，尿液呈紅色或粉色、糞便發黑如柏油狀，突發性的嚴重頭痛、或是關節莫名腫痛（極可能是內出血），務必盡速就醫。

芒果。(本報資料照片)