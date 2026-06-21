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三大文明病：失眠、焦慮、胃脹氣 中醫揭「按對3穴位」助自我修復

記者廖靜清／台北即時報導
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現代人壓力大、容易失眠，可利用耳穴療法刺激耳朵上的特定穴位與反射區，輔助改善睡眠...
現代人壓力大、容易失眠，可利用耳穴療法刺激耳朵上的特定穴位與反射區，輔助改善睡眠品質。（123RF）

現代人生活步調緊湊，不少人飽受失眠、壓力大、肩頸痠痛及腸胃不適所苦，不少人第一時間買成藥、按摩或尋求醫療協助。中醫認為，人體其實藏有一個安全、操作簡便的天然保健開關，即「耳穴療法」，有助於改善氣血循環、疏通經絡、調節神經與內分泌系統等。

佳禾中醫診所院長羅明宇表示，耳穴療法是中醫常見的輔助治療方式之一，透過刺激耳朵上的特定穴位，可協助調節神經系統與臟腑功能，近年來也廣泛應用於失眠、焦慮、慢性疼痛及體重管理等問題，成為許多民眾日常保健的新選擇。

耳朵是全身健康縮影，古籍早有記載：「耳者，宗脈之所聚也。」意思是人體重要經絡與氣血運行皆與耳朵密切相關，也被視為全身臟腑與經絡的反射區。從耳穴分布圖來看，耳朵形狀如同倒置的胎兒，全身各部位幾乎都能在耳朵找到對應區域。

羅明宇指出，當身體某個部位出現失衡或不適時，相關耳穴也可能出現敏感、疼痛或壓痛反應。現代醫學研究發現，耳朵表面分布豐富的神經網絡，包括迷走神經、三叉神經及顏面神經等。適度刺激耳穴後，可透過神經反射機制影響中樞神經系統、自律神經及內分泌功能，因此被認為具有調節身心狀態的潛力。

耳穴種類繁多，羅明宇表示，一般民眾居家保健可先掌握幾個常用穴位。

首先是「神門穴」，位於耳朵上方偏後區域，被稱為耳朵上的安神穴。適合常失眠、睡眠品質不佳、情緒煩躁或壓力過大者使用。按壓時若感到微微痠脹感，即表示刺激到位，但不需要壓到劇痛。

第二個是「交感穴」，主要與自律神經調節有關，對於長期緊張、容易焦慮、肩頸僵硬或慢性疼痛患者較常使用。

第三個則是「胃點」，位於耳朵中央凹陷附近，可協助改善胃脹氣、消化不良及飲食不規律所引起的不適。許多人外食過多、飲食油膩後按壓此處，也能得到舒緩感。

許多人聽到耳穴療法會聯想到針灸，但實際上最常見且最容易接受的方式是「耳豆貼壓」。羅明宇說，操作方式為利用中藥材「王不留行籽」或磁珠貼附於耳穴位置，透過持續性刺激達到調理效果。民眾只需每天自行按壓3至5次，每次約1至2分鐘，以感到微痠微脹為原則，一般3至5天更換一次即可。

羅明宇提醒，耳穴療法雖然安全性高，但並非萬能療法。若耳朵本身有傷口、濕疹、感染或發炎情況，應避免按壓與貼敷；孕婦及重大疾病患者也應先由專業醫師評估後再進行。另外，耳豆不宜長時間貼附不更換，若出現明顯紅腫、疼痛或過敏反應，應立即停止使用並就醫。

精華 FAQ

  • 因耳朵被視為全身臟腑與經絡的反射區，刺激特定耳穴可透過神經反射影響自律神經、內分泌與氣血循環，因此常作為輔助調理失眠、焦慮與疼痛的方法。

  • 神門穴適合失眠、睡不好與情緒煩躁；交感穴多用於長期緊張、焦慮、肩頸僵硬或慢性疼痛；胃點則常用來舒緩胃脹氣、消化不良與飲食不規律造成的不適。

  • 可用王不留行籽或磁珠貼於耳穴，每天按壓3至5次、每次1至2分鐘，約3至5天更換一次；若耳朵有傷口、濕疹、感染，或孕婦與重大疾病患者，應先請醫師評估。

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